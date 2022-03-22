Зарплаты в Румынии 2022 года и средние расходы на жизнь: все, что нужно знать беженцу из Украины

Румыния – одна из тех стран, которые активно принимают переселенцев из Украины. По данным около 20 тысяч украинцев официально попросили убежища именно в Румынии. В стране приняты все меры, чтобы облегчить пересечение границы. Однако переселенцев все еще интересуют важные вопросы: какие зарплаты в Румынии на 2022 год, какие цены на продукты, где найти жилье. Об этом читайте в материале ТСН.ua.
В Румынии беженцев из Украины принимают без особых формальностей, ведь действует упрощенная процедура пересечения границы. Здесь открыто шесть центров, в которых безопасно размещают беженцев: Сучава, Тимишоар, Марамуреш, Тульча, Джурджа, Бухарест. Какие правила действуют для украинских беженцев :
- бесплатное размещение в центрах для беженцев на неопределенный срок;
- бесплатное питание;
- граждане Украины, въезжающие в Румынию с загранбиометрическим паспортом, имеют право получить краткосрочное пребывание в стране на срок до 90 дней;
- те, кто пересек границу без паспорта, не могут ехать дальше Румынии, но получают статус беженца;
- детям желательно иметь при себе документ, удостоверяющий личность, но это не обязательно;
- письменное разрешение родителей для пересечения границы не требуется;
- домашних животных можно брать с собой, даже если нет вакцины от бешенства, все формальности можно уладить после пересечения границы с Румынией.
Какие зарплаты в Румынии на 2022 год?
На начало 2022 года в Румынии размер минимальной заработной платы составляет 515 евро в месяц (около 16 684,98 гривен).
При этом средняя заработная плата в стране составляет 1220 евро в месяц (около 39525.59 гривен).
Следует отметить, что размер зарплаты в Румынии зависит от региона и сферы деятельности.
Где найти работу в Румынии переселенцу из Украины?
Из-за наплыва украинок, массово пересекающих кордор со страной, румынские агентства и работодатели в ускоренном темпе переформатируют свою работу. Больше всего вакансий предлагают в сфере торговли, обслуживания, логистике, в e-commerce отрасли и на предприятиях пищевой промышленности. Более подробную информацию об этом можно узнать по ссылке.
Стоит обратить внимание, что получить официальную работу в Румынии могут только граждане Украины, которые пересекают границу с долгосрочной визой. Трудоустроиться они могут на срок до 9 месяцев. А по истечении этого срока можно продлить право на временное проживание, если лицо будет иметь на руках индивидуальный трудовой договор на полный рабочий день.
Многие вакансии с удаленной работой для украинцев можно найти на сайте Jooble.
Аренда квартир в Румынии и бесплатное жилье для переселенцев
Временное убежище украинцы в Румынии могут получить на 1 год. По истечении этого периода его можно продлить: дважды по одному году. Если вам нужно жилье, но вы не можете, например, арендовать квартиру или нет в Румынии друзей и родственников, в шести центрах (в Тимишоаре, Марамуреше, Сучаве, Джурдже, Тульче и Бухаресте) бесплатно размещают переселенцев. Помощь с жильем можно получить по этой ссылке.
Если у вас есть возможность, можно арендовать квартиру. Цены в Румынии зависят от количества комнат и города, где вы собираетесь временно находиться.
Бухарест
В столице Румынии, Бухаресте, можно арендовать однокомнатные квартиры за 240 – 275 евро в месяц (около 7 775 – 8 909 гривен).
Двухкомнатная квартира в Бухаресте будет стоить 450 – 850 евро в месяц (около 14 579 – 27 538 гривен). Цена зависит от района города, а также наличия террасы.
Также можно за 700 евро в месяц (около 22 678 гривен) арендовать даже трехкомнатную квартиру.
Тимишоар
В Тимишоаре цены дешевле и доступнее украинцам, которые ищут временного убежища из-за войны с Россией. Так двухкомнатную квартиру можно без проблем арендовать за 350 евро в месяц (около 11339 гривен).
Трехкомнатная квартира стоит примерно 430 евро в месяц (около 13 931 гривен), хотя в некоторых районах города можно найти даже за 379 евро в месяц (около 12 278 гривен).
Брашов
Однокомнатную квартиру в Брашове можно арендовать за 260 евро в месяц (около 8423 гривен).
Цены на аренду двухкомнатных квартир в Брашове от 350 до 430 евро в месяц (около 11 339 – 13 931 гривен). А вот трехкомнатные квартиры можно арендовать за 449 евро в месяц (около 14546 гривен).
Также на сайте объявлений с разными квартирами есть отдельный раздел именно для украинских переселенцев с бесплатными предложениями местных жителей. Предложений немного, но здесь можно знать жилье. К примеру, в городе Нямц для украинцев предлагают четырехкомнатную квартиру.
Мобильная связь
Украинским переселенцам, пересекающим границу с Румынией мобильный оператор Orange бесплатно раздает сим-карты. Их можно получить сразу на пункте пересечения. Тариф достаточно выгоден для украинцев:
- бесплатные исходящие вызовы на украинские номера;
- неограниченное количество SMS и минут на номера оператора Orange Romania;
- 2000 минут на стационарные телефоны и звонки на международные номера мобильных операторов.
Также тариф предусматривает мобильный Интернет, которым можно пользоваться во всех странах ЕС.
Цены на товары в Румынии
Цены на продукты питания в Румынии мало чем отличаются от тех, что можно встретить в других странах ЕС. В пересчете на гривны в среднем наиболее популярные товары стоят :
- грудки куриные без костей и кожи 1 кг – 143 грн;
- говядина 1 кг – 212 грн;
- вода 1,5 л – 17 грн;
- молоко 1 л – 32 грн;
- хлеб белый 500 г – 21 грн;
- картофель 1 кг – 16 грн;
- яблоки 1 кг – 27 грн;
- белый рис 1 кг – 35 грн;
- огурцы 1 кг – 22 грн;
- помидоры 1 кг – 40 грн;
- салат 1 головка – 19 грн;
- бананы 1 кг – 36 грн;
- подсолнечное масло – 48 грн.
Полезные ссылки для переселенцев в Румынии
- Частная инициатива волонтеров из Румынии " Сильные Вместе ", которая помогает украинцам в эти трудные времена.
- Группа в Facebook, где можно найти жилье, вещи, бесплатное питание и т.д.
- Веб-платформа, где оказывают помощь уезжающим в Румынию украинцам, здесь можно найти всю полезную информацию о переезде.
- Телеграмм-канал пункта пропуска Порубно-Сирет, где можно найти важную информацию.
- А также помощь можно получить по следующим номерам:
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(+4) 0219590 — Румынская пограничная полиция;
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(+4) 0214107513 — Главная инспекция по вопросам иммиграции;
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112 — Служба экстренной помощи;
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119 – Для чрезвычайных ситуаций, связанных с детьми (включая детей без семьи).
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Сравнительная характеристика зарплат и цен в Чехии, Польше, Германии, Словакии и Румынии
Средняя заработная плата (в гривневом эквиваленте):
Польша: 22 806.47
Чехия: 32 536.84
Германия: 72 213.46
Словакия: 38 203
Румыния: 39 525.59
Минимальная заработная плата (в гривневом эквиваленте):
Польша: 16 280.10
Чехия: 20 791.04
Германия: 14 604.97
Словакия: 20 220
Румыния: 16 684.98
Средняя цена аренды однокомнатной квартиры в месяц (в гривневом эквиваленте):
Польша: 13 775.85
Чехия: 14 000
Германия: 20 446.96
Словакия: 16 229.75
Румыния: 7 775
Цена картофеля (1 кг) в гривневом эквиваленте:
Польша: 10.99
Чехия: 19.52
Германия: 35.05
Словакия: 26
Румыния: 16
Цена молока (1 л) в гривневом эквиваленте:
Польша: 16.89
Чехия: 20.82
Германия: 30
Словакия: 23
Румыния: 32
Цена подсолнечного масла (1 л) в гривневом эквиваленте:
Польша: 65
Чехия: 48.15
Германия: оливковое масло 0.5 л – 134.50
Словакия: 63
Румыния: 48
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