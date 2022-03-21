Зарплаты в Словакии 2022 года и средние расходы на жизнь / Pexels

Зарплаты в Словакии 2022 года и средние расходы на жизнь: все, что нужно знать беженцу из Украины

Зарплаты в Словакии 2022 года и средние расходы на жизнь: все, что нужно знать беженцу из Украины

С 24 февраля 2022 года границу со Словакией пересекло более 200 тысяч переселенцев. Из них более 1200 человек обратились с желанием получить временное убежище в стране. ТСН.ua рассказывает о зарплатах в Словакии, ценах на продукты в этой стране и предоставляет основную информацию для переселенцев.

В Словакии, как и во всех странах ЕС, упростили правила пересечения границы для украинцев, которые ищут защиты от российской агрессии. Что доступно переселенцам из Украины :

украинцы имеют право пересекать границу со Словакией даже без наличия загранпаспортов, при перевозке ребенка обязательно иметь свидетельство о рождении;

пересечение границы с домашними животными возможно даже без наличия документов;

если у человека есть биометрический паспорт, он имеет право находиться на территории ЕС, в частности в Словакии, до 90 дней без необходимости оформления статуса беженца;

приостановка карантинных ограничений;

получить временное убежище в Словакии;

транспорт в Словакии (пригородные автобусы, междугородные поезда) бесплатный.

Какие зарплаты в Словакии в 2022 году?

Зарплаты в Словакии 2022 / Pexels

По состоянию на 2022 год минимальная зарплата в Словакии несколько ниже, чем в других странах Европейского союза, и составляет 623 евро (около 20 220 гривен). Однако и цены на большинство товаров здесь тоже меньше.

Средняя заработная плата в Словакии составляет 1177 евро (около 38203 гривен). Но здесь все зависит от региона и сферы деятельности. Так, в среднем работник банка может получать до 1900 евро (около 61 671 гривен).

Где переселенцам из Украины искать работу?

Бесплатные услуги и консультации по поиску жилья и работы украинцы могут получить на сайте " Миграционный информационный центр Словакии ". Многие вакансии для украинцев можно найти на сайте Jooble. Также удаленные вакансии предлагают на украинских сайтах Happy Monday, UA talents, Hire for Ukraine.

Работодатель может трудоустроить украинцев, если они получили статус приюта. Трудоустройство может быть оформлено в форме трудового договора или договора о трудовых отношениях без трудоустройства.

Аренда квартиры в Словакии и поиск бесплатного жилья.

Цена аренды квартир в Словакии напрямую зависит от того, в каком именно регионе и городе вы собираетесь найти квартиру.

Братислава

В столице Словакии, Братиславе найти жилье можно без особых проблем. Цена за аренду квартиры начинается от 460-480 евро в месяц.

Аренда квартиры Братислава, Словакия

За трехкомнатную квартиру можно заплатить около 700 евро в месяц.

Аренда квартир в Братиславе, Словакия

Если повезет, можно найти очень интересные предложения. К примеру, однокомнатную квартиру за 44 евро в месяц.

Аренда квартир в Братиславе Словакия

Кошицы

В Кошице цены более демократичные. Здесь можно найти неплохие варианты однокомнатных квартир за 380 евро в месяц.

Аренда квартиры в Кошице, Словакия

В среднем цены на аренду квартир от 420 до 600 евро в месяц, в зависимости от района города и количества комнат.

Трново

В целом цены на аренду квартиры в Трнаве такие же, как в других городах Словакии. Хотя здесь и можно найти довольно дешевые варианты ( от 290 евро в месяц).

Аренда квартиры в Трнаве, Словакия

В среднем квартиру можно арендовать за 480-650 евро в месяц.

Аренда квартир в Трнаве, Словакия

Украинцы, прибывающие в Словакию, могут также рассчитывать на бесплатное жилье. В пункте пересечения границы необходимо подать заявление и ждать ответа. Информация можно найти здесь. Все, что нужно знать украинцам о поиске жилья, а именно телефоны, адреса и список предложений, предоставляет Министерство транспорта и строительства.

Мобильные операторы и Интернет в Словакии

В Словакии есть четыре основных мобильных оператора, предлагающих фиксированные тарифы:

Самые дешевые фиксированные тарифы стоят 5-15 евро. Но среди самих жителей Словакии самые популярные тарифы за 20-25 евро. Здесь можно получить неограниченное количество звонков на территории Словакии и ЕС, неограниченное количество СМС и ММС в Словакии и ЕС и многое другое.

В Братиславе немало мест, где можно воспользоваться бесплатным Wi-Fi. Больше всего находится на Главной площади, Примациальной площади, Файнеровой набережной, Франтишканской площади. Кабельный интернет на 60 Мб/сек будет стоить в месяц около 466.84 грн.

Цены на товары в Словакии

Цены на товары в Словакии / КГГА

Цены на продукты питания в Словакии значительно ниже, чем в других странах ЕС. В среднем картина в супермаркетах следующая (цены представлены в гривневом эквиваленте):

куриные грудки без косточек и кожи 1 кг – 171 грн;

говядина 1 кг – 332 грн;

12 яиц – 68 грн;

молоко 1 л – 23 грн;

белый хлеб 500 г – 28 грн;

сыр 1 кг – 262 грн;

вода 1,5 л – 19 грн;

картофель 1 кг – 26 грн;

яблоки 1 кг – 46 грн;

бананы 1 кг – 49 грн;

помидоры 1 кг – 96 грн;

салат 1 головка – 32 грн;

белый рис 1 кг – 40 грн;

масло подсолнечное 1 л – 63 грн.

Полезные ссылки для беженцев из Украины

Информация, которая будет полезна украинцам, пересекающим границу со Словакией и желающим остаться здесь. Миграционный информационный центр Словакии предоставляет бесплатные консультации и услуги. Сайт, где собрана вся информация о помощи украинцам в Словакии. Транспорт и жилье для беженцев из Украины предлагают в Facebook. Ответы на основные вопросы статуса беженца. Информация для переселенцев из Украины (на русском языке). Все услуги от обычных людей Словакии. Группа в Viber, где помогают с трансфером, жильем, бесплатной едой.

Сравнительная характеристика зарплат и цен в Чехии, Польше, Германии и Словакии

Средняя заработная плата (в гривневом эквиваленте):

Польша: 22 806.47

Чехия: 32 536.84

Германия: 72 213.46

Словакия: 38 203

Минимальная заработная плата (в гривневом эквиваленте):

Польша: 16 280.10

Чехия: 20 791.04

Германия: 14 604.97

Словакия: 20 220

Средняя цена аренды однокомнатной квартиры в месяц (в гривневом эквиваленте):

Польша: 13 775.85

Чехия: 14 000

Германия: 20 446.96

Словакия: 16 229.75

Цена картофеля (1 кг) в гривневом эквиваленте:

Польша: 10.99

Чехия: 19.52

Германия: 35.05

Словакия: 26

Цена молока (1 л) в гривневом эквиваленте:

Польша: 16.89

Чехия: 20.82

Германия: 30

Словакия: 23

Цена подсолнечного масла (1 л) в гривневом эквиваленте:

Польша: 65

Чехия: 48.15

Германия: оливковое масло 0.5 л – 134.50

Словакия: 63

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