Зарплаты в США в 2022 году и средние расходы на жизнь / pixabay.com

Зарплаты в США в 2022 году и средние расходы на жизнь: все, что нужно знать беженцу из Украины

Зарплаты в США в 2022 году и средние расходы на жизнь: все, что нужно знать беженцу из Украины

По данным ООН уже более 3,5 миллионов украинцев покинули родную страну, спасаясь от войны России против Украины. 24 марта 2022 появилась информация от представителей Белого дома США, что Соединенные Штаты также готовы принять переселенцев из Украины. ТСН.ua рассказывает, какие зарплаты в США, какие цены на продукты и жилье.

По информации Reuters в США планируют принять до 100 тысяч переселенцев из Украины. Пока неизвестно, как именно вынужденные переселенцы будут попадать в Соединенные Штаты, ведь в этой стране пока нет соответствующей иммиграционной и транспортной логистики. По словам одного из представителей администрации президента США Джо Байдена, скорее всего, не всех украинцев будут оформлять по программе предоставления статуса беженца. Большинство из них приедет по разным процедурам, прежде всего за семейными визами.

Напомним, что 2 марта 2022 года украинцы были внесены в перечень так называемых "бездомных национальностей" Государственного департамента США. Бездомным заявителем на визу здесь называют лицо, являющееся гражданином той страны, где нет консульского представительства Соединенных Штатов, или где политическая ситуация или ситуация с безопасностью слаба и неопределенна. В этом случае оформляются иммиграционные визы.

Какие зарплаты в США в 2022 году?

Какие зарплаты в США в 2022 году / pixabay.com

В США, в отличие от Украины, периодом начисления заработной платы считается не месяц, а неделя. А рабочая семиденка не обязательно начинается с утра понедельника.

Согласно Федеральному законодательству США в стране существует минимальная заработная планка, равная 7.25 долларов в час. Последний раз ее размер пересматривали еще в 2009 году в Законе " О справедливых трудовых основах ". Но здесь следует обратить внимание, что каждый штат имеет право устанавливать свой минимум по заработной плате. Так, например, в Майами платят 8.46 доллара в час, а в Нью-Йорке в 2022 году начали платить по 15 долларов в час.

Средние зарплаты в США сосчитать достаточно трудно, ведь здесь принято начислять доходы еженедельно. Однако, усредненный заработок (при отработанных 160 часов в неделю) может составить около 3 700 долларов в месяц.

Где найти работу в США?

По данным Министерства труда США в прошлом (2021 году) в государстве было создано более 2,5 миллионов рабочих мест. В среднем за один месяц составляли около 217 рабочих мест. Больше всего в Соединенных Штатах сейчас существует необходимость в квалифицированных специалистах (программисты, медики, технические инженеры). Однако достаточно востребованными профессиями остаются строители, няни и сиделки, водитель (дальнобойщики), продавцы, садоводы и т.д.). Для принятия на высококвалифицированную работу знание английского языка обязательно.

Искать работу в США можно на специальных сайтах :

Если вы не хотите тратить свое время на поиски работы, можете довериться специализированным рекрутинговым компаниям. Но нужно обратить внимание, что большинство из них берут деньги со своих клиентов еще до поиска работы. Самыми популярными из них являются:

Ukrainian America INC;

Fish Alaska;

Employment Agency NY.

Аренда квартиры в США

Цена аренды квартиры в США зависит от выбранного региона, популярности города и количества комнат. Также следует обратить внимание на определенные особенности. К примеру, во многих крупных городах Соединенных Штатов (в том числе в Нью-Йорке) в квартирах запрещено использовать стиральные машины. Для стирки необходимо посещать специальные общественные места – прачечные (Laundry).

Нью-Йорк

Хотя Нью-Йорк – это не столица США, однако именно этот город считается одним из самых дорогих для жизни. Так, например, за квартиру-студию в Нью-Йорке придется выложить от 2 200 до 6 600 долларов в месяц (около 64 460 – 193 380 гривен).

Аренда квартиры-студии в Нью-Йорке

Аренда квартиры-студии в Нью-Йорке

А за однокомнатную квартиру в этом же Нью-Йорке можно заплатить от 1 575 до 4 300 долларов в месяц (около 46 147 – 125 990 гривен).

Аренда: Однокомнатная квартира в Нью-Йорке.

Аренда: Однокомнатная квартира в Нью-Йорке.

Вашингтон

В округе Вашингтон аренда квартиры-студии будет стоить от 1 334 до 2 710 долларов в месяц (около 39 086 – 79 403 гривен).

Аренда квартиры-студии в Вашингтоне.

Аренда квартиры-студии в Вашингтоне.

А однокомнатная квартира в среднем 2400 долларов в месяц (около 70 320 гривен).

Аренда: Однокомнатная квартира в округе Вашингтон

Лос-Анджелес

В солнечном Лос-Анджелесе квартиру-студию можно арендовать за 1 195 – 3 000 долларов в месяц (около 35 013 – 87 900 гривен).

Аренда квартиры-студии в Лос-Анджелесе.

Аренда квартиры-студии в Лос-Анджелесе.

А однокомнатная квартира в среднем за 2 600 долларов в месяц (около 76 180 гривен).

Аренда: Однокомнатная квартира в Лос-Анджелесе.

Цены на продукты в США

Цены на продукты в США / pixabay.com

В сетевых магазинах США цены на продукты практически не колеблются. Разница может быть только в сезонных фруктах и овощах. Но здесь также очень популярны так называемые фермерские рынки, где продают исключительно продукты, выращенные местными фермерами. Однако сэкономить на рынках в США очень сложно, потому что здесь продаются качественные и органические товары. Американцы для экономии любят использовать специальные купоны (чтобы получить товар бесплатно или с большой скидкой).

Цены на продукты в США в 2022 году в среднем таковы:

куриная грудка (филе) 1 кг – 8 долларов США;

свинина (мякоть) 1 кг – 8 долларов США;

лосось (филе) 1 кг – 19 долларов США;

12 куриных яиц – 2.3 доллара США;

молоко 1 л – 0.8 долларов США;

хлеб 500 г – 2.6 долларов США;

помидоры 1 кг – 4 доллара США;

картофель 1 кг – 2.5 доллара США;

макароны 1 кг – 2.85 долларов США;

яблоки 1 кг – 4 доллара США;

растительное масло 0,5 л – 1.6 долларов США;

сыр 1 кг – 6 долларов США.

Полезные ссылки для переселенцев

Посольство США в Украину.

Сравнительная характеристика зарплат и цен в Чехии, Польше, Германии, Словакии, Румынии, Венгрии, Болгарии, Испании, США

Средняя заработная плата (в евро):

Польша: 683

Чехия: 974

Германия: 2 162

Словакия: 1 143

Румыния: 1 183

Венгрия: 1 189

Болгария: 332

Испания: 2 000

США: 3 325

Минимальная заработная плата (в евро):

Польша: 487

Чехия: 622

Германия: 437

Словакия: 605

Румыния: 500

Венгрия: 565 и для профессиональных работников: 735

Болгария: 550

Испания: 764.40

США: 6.52 в час

Средняя цена аренды однокомнатной квартиры в месяц (в евро):

Польша: 412

Чехия: 419

Германия: 612

Словакия: 486

Румыния: 233

Венгрия: 455

Болгария: 280

Испания: 900

США: 1 977

Цена картофеля (1 кг) в евро:

Польша: 0.3

Чехия: 0.58

Германия: 1.05

Словакия: 0.78

Румыния: 0.48

Венгрия: 0,58

Болгария: 0.56

Испания: 1.15

США: 2.25

Цена молока (1 л) в евро:

Польша : 0.51

Чехия: 0.62

Германия: 0.9

Словакия: 0.69

Румыния: 0.96

Венгрия: 0.49

Болгария: 1.11

Испания: 0.78

США: 0.72

Цена подсолнечного масла (1 л) в евро:

Польша: 1.95

Чехия: 1.44

Германия: оливковое масло 0.5 л – 4.03

Словакия: 1.89

Румыния: 1.44

Венгрия: 0,97

Болгария: 1.17

Испания: 3.20

США: 1.44

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