Зарплаты военных 2023 года: что нужно знать о денежном довольствии и надбавках

Какие зарплаты получают военные в 2023 году читайте в материале ТСН.ua

Из чего состоят выплаты военным

Деньги, получаемые нашими военнослужащими в период действия военного положения, состоят из:

Ежемесячного денежного обеспечения. Дополнительного вознаграждения – определенной надбавки, сейчас это 30, 50 и 100 тысяч гривен.

Что такое денежное довольствие

Отношения, в которых находятся военнослужащие не трудовые, это служба. На военных не распространяется действие Кодекса законов о труде, с ними не заключается трудовой договор. Права военнослужащих регулируются законом «О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей». К этой категории относятся все, для кого защита страны является профессиональной обязанностью. Это не только военные ВСУ, но и военнослужащие Нацгвардии, СБУ, ГНСУ, ГУР, служб спецсвязи и транспорта.

В отличие от наемных работников военнослужащие получают не заработную плату, а денежное довольствие.

Денежное довольствие делится на две части:

Основную, которая зависит от должности; воинского звания; продолжительности, интенсивности и условий военной службы; квалификации.

Дополнительную – надбавку за особенности прохождения службы, режим секретности, за научную степень, ученое, почетное или спортивное звание.

В 2023 году Минобороны увеличило минимальную сумму денежного довольствия – 20 тыс. грн для солдата-контрактника и 13+ тыс. грн для младшего офицера, для чрезвычайников и полицейских сумму минимальной выплаты повысили до 17 тыс. грн.

Дополнительные военные надбавки

В первые дни полномасштабной войны постановлением Кабинета Министров были установлены дополнительные выплаты для военнослужащих:

100 тыс. грн в месяц для всех, кто напрямую воюет с оккупантом на фронте.

30 тыс. грн в месяц для всех остальных и тех, кто не на фронте. Эту надбавку получали также срочники и курсанты военных вузов, которые находились вне зоны боевых действий и не выполняли боевых задач.

Возник вопрос дифференциации размеров вознаграждения в зависимости от места, условий и особенностей прохождения службы в формировании сил безопасности и обороны Украины», – отметили представители Минобороны.

Что сегодня получают военные

До 1 февраля 2023 г. военные получали дополнительное денежное вознаграждение в размере от 30 тыс. до 100 тыс. грн. С февраля 2023 года Кабинет Министров отменил выплату дополнительного вознаграждения в размере 30 тыс. грн тем, кто в тылу. Военные, не выполняющие боевые задания, получат только денежное довольствие.

Только денежное довольствие без надбавки в размере 30 тыс. грн получают:

Военнослужащие, находящиеся вне зоны боевых действий в разных регионах Украины

Срочники и курсанты военных вузов.

Офицеры управлений и штабов.

Военнослужащие, которые принимают участие в активных боевых действиях и получают надбавку в размере 100 тыс. грн.

По словам заместителя начальника управления социальной поддержки – начальника отдела денежного довольствия и заработной платы полковника Олега Рогаля, кроме военнослужащих, участвующих в боевых действиях на линии столкновения, 100 тыс. грн также будут получать за время выполнения боевых задач:

военнослужащие ракетных войск и артиллерии,

летчики за время выполнения полетов в районах ведения боевых действий,

моряки,

военные медики (в 2023 году их выделили в отдельную категорию как военнослужащих, которые будут иметь вознаграждение 100 тыс. грн ежемесячно);

зенитно-ракетные войска и противовоздушные войска, выполняющие задачи в районе проведения боевых действий.

С 1 февраля появилась еще одна дополнительная выплата – 50 тыс. грн, которую будут выплачивать, если человек выполняет боевое задание в составе военного органа управления. Список таких органов утверждается главнокомандующим либо Генштабом.

Все суммы выплачиваются в расчете на месяц пропорционально времени участия в указанных действиях и мероприятиях.

Как изменились выплаты

Если в прошлом году стрелок Сухопутных войск в тылу получал более 43 тыс. грн, а в случае привлечения к боевым действиям – 113 тыс. грн, то в 2023 году такой военнослужащий получит :

20587 грн, если не включен в состав группировок войск и не выполняет боевых задач;

50 587 грн, если выполняет боевые (специальные) задания;

120 587 грн., если непосредственно участвует в боевых действиях.

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