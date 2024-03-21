Зарплаты военных: что изменилось, сколько они будут получать в этом году

Зарплаты военных от 1 апреля: кто может рассчитывать на дополнительные выплаты

Изменятся ли зарплаты военных с 1 апреля 2024 года

С апреля зарплаты украинских военных не изменятся. Размер денежного обеспечения зависит от задач, выполняемых военнослужащими. Военные получают зарплаты, премии и дополнительные выплаты за выполнение боевых задач, за выслугу лет или получение ученой степени.

Какая зарплата будет у военных в 2024 году

Согласно информации Кабмина, основные моменты, касающиеся надбавок военных в этом году таковы:

Курсанты военных училищ будут получать 2350 гривен, а солдаты срочной службы — по 6 тысяч.

Зарплата мобилизованных, находящихся на фронте, но не привлеченных непосредственно к боям, составляет 30 тысяч гривен.

Защитники, выполняющие специальные задачи вдоль линии боевого столкновения с врагом, будут получать по 50 тысяч грн.

Зарплата военнослужащих, которые выполняют задания на передней линии фронта и непосредственно участвуют в боях составляет 100 тысяч гривен.

Те защитники, которые находятся на лечении или реабилитации из-за полученного ранения в ходе службы или попавшие в плен, также будут получать 100 тысяч гривен.

Для военных, получивших инвалидность из-за участия в боевых действиях, в зависимости от времени и причин возникновения увечья предусмотрены выплаты в размере от 70 до 400 прожиточных минимумов.

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