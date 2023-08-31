Зарплаты военным пересчитали: кто и какие доплаты получит в сентябре

С 2022 года для военнослужащих были установлены доплаты в размере 100 и 30 тысяч гривен. В 2023 году условия и категории военных, получающих доплаты, изменялись.

Так с февраля 2023 выплаты 30 тысяч гривен отменили всем, кроме военных, выполняющих боевые задания. После обсуждений был принят законопроект № 9342, который предоставлял выплаты отдельным категориям военных, выведенных из штата из-за лечения, а также срочникам, курсантам, инструкторам.

Постановление КМУ № 836 от 9 августа 2023 года устанавливает, что выплата 30 тысяч гривен возвращается трем категориям военнослужащих, привлеченных к обороне Украины. Постановлением установлено также, кто получит доплату до 50 тысяч гривен и до 100 тысяч гривен.

На доплату в размере 30 тыс. грн. смогут рассчитывать те, кто выполняет специальные задания, некоторые сотрудники правоохранительных органов.

Среди полицейских получать 30 тыс. могут только:

привлекаемые к выполнению полномочий в местах нанесения ракетных ударов,

проходящих службу в областях с определенными районами ведения боевых действий (Харьковская, Донецкая, Луганская, Запорожская, Херсонская),

проходящие службу в общинах, граничащих с районами ведения боевых действий по суше или воде.

Военнослужащие, правоохранители, находящиеся в тылу, не выполняющие специальные боевые задания , не могут получить эту доплату.

Военные, не получавшие доплаты до утверждения правительственного постановления, а теперь имеющие на это право, должны в сентябре получить выплаты сразу за два месяца — за июнь и июль.

Дополнительные выплаты в размере до 50 тысяч гривен могут получать те военнослужащие, которые выполняют боевые (специальные) задачи в составе органа военного управления, штаба группировки войск (сил) или штаба тактической группы в пункт управления оперативно-стратегической группировки войск включительно (в том числе вне районами ведения боевых (военных) действий), осуществляющего оперативное (боевое) управление воинскими частями и подразделениями, ведущими военные (боевые) действия на линии боевого столкновения на расстоянии выполнения боевых (специальных) задач первого эшелона.

Правила выплаты доплаты в 100 тыс. грн не изменились. Денежную доплату в 100 тысяч гривен получают за непосредственное участие в боевых действиях.

Военнослужащие и полицейские рядового и офицерского состава также получают 100 тысяч гривен, если:

Получили ранения, находящиеся на стационарном лечении, включая время перемещения из одного учреждения здравоохранения в другое,

Погибли (умерли) в результате полученного после введения военного положения ранения. Право на получение этих средств принадлежит членам семьи таких военнослужащих;

Захваченные в плен, безвестно отсутствующие, интернированные в нейтральные государства или заложники.

Находятся в отпуске для лечения после ранения.

Новые правила предусматривают доплаты военным во время военного положения, ранее не получавших дополнительных выплат, или которым не было предусмотрено выплат законодательством, а именно:

Доплаты срочникам теперь составят 6 тыс. грн. При желании они могут мобилизоваться. Ранее военнослужащие срочной службы не имели права на получение такого дополнительного вознаграждения.

Курсантам, которые перед зачислением на обучение не находились на военной службе или проходили срочную военную службу, будут доплачивать по 2350 грн.

Военнослужащим, занимающим должности руководящего и инструкторско-преподавательского состава в учебных воинских частях от 15 до 30 тыс. грн.

Дополнительное вознаграждение выплачивается военнослужащим, которые в связи с ранением, связанным с защитой Родины, признаны ВЛК ограниченно пригодными или непригодными к военной службе с пересмотром через 6-12 месяцев и зачислены в распоряжение соответствующих командиров.

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