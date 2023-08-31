Зарплаты военным пересчитали: кто и какие доплаты получит в сентябре

Актуальная информация о выплатах военным в сентябре
С 2022 года для военнослужащих были установлены доплаты в размере 100 и 30 тысяч гривен. В 2023 году условия и категории военных, получающих доплаты, изменялись.
Так с февраля 2023 выплаты 30 тысяч гривен отменили всем, кроме военных, выполняющих боевые задания. После обсуждений был принят законопроект № 9342, который предоставлял выплаты отдельным категориям военных, выведенных из штата из-за лечения, а также срочникам, курсантам, инструкторам.
Постановление КМУ № 836 от 9 августа 2023 года устанавливает, что выплата 30 тысяч гривен возвращается трем категориям военнослужащих, привлеченных к обороне Украины. Постановлением установлено также, кто получит доплату до 50 тысяч гривен и до 100 тысяч гривен.
На доплату в размере 30 тыс. грн. смогут рассчитывать те, кто выполняет специальные задания, некоторые сотрудники правоохранительных органов.
Среди полицейских получать 30 тыс. могут только:
- привлекаемые к выполнению полномочий в местах нанесения ракетных ударов,
- проходящих службу в областях с определенными районами ведения боевых действий (Харьковская, Донецкая, Луганская, Запорожская, Херсонская),
- проходящие службу в общинах, граничащих с районами ведения боевых действий по суше или воде.
Военнослужащие, правоохранители, находящиеся в тылу, не выполняющие специальные боевые задания , не могут получить эту доплату.
Военные, не получавшие доплаты до утверждения правительственного постановления, а теперь имеющие на это право, должны в сентябре получить выплаты сразу за два месяца — за июнь и июль.
Дополнительные выплаты в размере до 50 тысяч гривен могут получать те военнослужащие, которые выполняют боевые (специальные) задачи в составе органа военного управления, штаба группировки войск (сил) или штаба тактической группы в пункт управления оперативно-стратегической группировки войск включительно (в том числе вне районами ведения боевых (военных) действий), осуществляющего оперативное (боевое) управление воинскими частями и подразделениями, ведущими военные (боевые) действия на линии боевого столкновения на расстоянии выполнения боевых (специальных) задач первого эшелона.
Правила выплаты доплаты в 100 тыс. грн не изменились. Денежную доплату в 100 тысяч гривен получают за непосредственное участие в боевых действиях.
Военнослужащие и полицейские рядового и офицерского состава также получают 100 тысяч гривен, если:
- Получили ранения, находящиеся на стационарном лечении, включая время перемещения из одного учреждения здравоохранения в другое,
- Погибли (умерли) в результате полученного после введения военного положения ранения. Право на получение этих средств принадлежит членам семьи таких военнослужащих;
- Захваченные в плен, безвестно отсутствующие, интернированные в нейтральные государства или заложники.
- Находятся в отпуске для лечения после ранения.
Новые правила предусматривают доплаты военным во время военного положения, ранее не получавших дополнительных выплат, или которым не было предусмотрено выплат законодательством, а именно:
- Доплаты срочникам теперь составят 6 тыс. грн. При желании они могут мобилизоваться. Ранее военнослужащие срочной службы не имели права на получение такого дополнительного вознаграждения.
- Курсантам, которые перед зачислением на обучение не находились на военной службе или проходили срочную военную службу, будут доплачивать по 2350 грн.
- Военнослужащим, занимающим должности руководящего и инструкторско-преподавательского состава в учебных воинских частях от 15 до 30 тыс. грн.
- Дополнительное вознаграждение выплачивается военнослужащим, которые в связи с ранением, связанным с защитой Родины, признаны ВЛК ограниченно пригодными или непригодными к военной службе с пересмотром через 6-12 месяцев и зачислены в распоряжение соответствующих командиров.
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