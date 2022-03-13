Заряжают банки с водой: Арестович отреагировал на шутки украинцев в Сети (фото)

В комментариях украинцы написали, что теперь верят только ему.
Советник президента Украины Алексей Арестович, которого знают уже все и называют главным "успокоительным" во время войны, отреагировал на шутки в Сети. Там украинцы показали, как "заряжают" банки с водой во время его брифингов.
Одно из таких фото Арестович опубликовал у себя в Facebook.
"Это я сам на себя выставил. На всякий случай. Мало ли. Говорят, помогает", — написал он.
В комментариях к публикации пользователи ответили Арестовичу, мол, маленькая банка – надо трёхлитровую выставлять.
"Это слезы. Пока не наплакал три литр ", — написал советник президента.
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