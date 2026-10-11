Засада на российскую разведку: ГУР обезвредило две группы элитного спецназа РФ

Украинский военный (иллюстративное фото) / © Генеральный штаб ВСУ / Facebook

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Бойцы "Спецподразделения Тимура" ГУР Минобороны Украины провели контрдиверсионную операцию, в ходе которой обезвредили две группы российского спецназа. Одного военнослужащего РФ взяли в плен.

Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

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По данным ГУР, речь идет о военнослужащих 10-й отдельной гвардейской бригады специального назначения Главного управления Генерального штаба ВС РФ – российской военной разведки.

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Украинские разведчики благодаря агентурной информации и техническим средствам разведки установили состав российских групп и маршруты их передвижения. После этого бойцы организовали засаду.

После обнаружения российских спецназовцев по ним нанесли огневое поражение и произвели зачистку местности. Одного российского военного взяли в плен.

В ГУР отметили, что 10-я отдельная гвардейская бригада спецназначения является кадровым соединением российской военной разведки. Ее военнослужащие участвовали в войнах против Грузии и Украины, а также в российской военной кампании в Сирии. Присутствие представителей бригады на оккупированных территориях Украины было фиксировано еще в 2014–2015 годах.

В целом, по данным ГУР, во время операций в Запорожском направлении бойцы «Спецподразделения Тимура» нанесли российским войскам безвозвратные потери в 448 человек и взяли в плен 85 военнослужащих РФ.

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Напомним, россияне нанесли шесть ударов авиабомбами по Запорожью и попали дроном в маршрутку. Есть погибший и более 10 раненых, среди которых ребенок.

Ранее мы писали, что во время воздушной тревоги 9 октября в поселке Софиевская Борщаговка в Киевской области упали обломки. В результате инцидента на месте происшествия вспыхнул локальный пожар.

Также мы писали, что президент России Владимир Путин заявляет о скором захвате Донбасса, украинские военные проводят успешное контрнаступление. В этом году страна-агрессорка захватила лишь немногим больше территории Украины, чем потеряла.

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