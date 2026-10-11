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Засада на российскую разведку: ГУР обезвредило две группы элитного спецназа РФ
Украинские разведчики обезвредили две группы российского спецназа в Запорожском направлении. В ходе операции одного военнослужащего РФ взяли в плен.
Бойцы "Спецподразделения Тимура" ГУР Минобороны Украины провели контрдиверсионную операцию, в ходе которой обезвредили две группы российского спецназа. Одного военнослужащего РФ взяли в плен.
Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины.
По данным ГУР, речь идет о военнослужащих 10-й отдельной гвардейской бригады специального назначения Главного управления Генерального штаба ВС РФ – российской военной разведки.
Украинские разведчики благодаря агентурной информации и техническим средствам разведки установили состав российских групп и маршруты их передвижения. После этого бойцы организовали засаду.
После обнаружения российских спецназовцев по ним нанесли огневое поражение и произвели зачистку местности. Одного российского военного взяли в плен.
В ГУР отметили, что 10-я отдельная гвардейская бригада спецназначения является кадровым соединением российской военной разведки. Ее военнослужащие участвовали в войнах против Грузии и Украины, а также в российской военной кампании в Сирии. Присутствие представителей бригады на оккупированных территориях Украины было фиксировано еще в 2014–2015 годах.
В целом, по данным ГУР, во время операций в Запорожском направлении бойцы «Спецподразделения Тимура» нанесли российским войскам безвозвратные потери в 448 человек и взяли в плен 85 военнослужащих РФ.
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