Защищал родной город от российского нашествия: в Буче похоронили волонтера и добровольца ТРО Алексея Побегая

Тело защитника нашли возле Мироцкого леса, с огнестрельными ранениями и следами пыток.
В Буче под Киевом похоронили волонтера и добровольца ТРО Алексея Побегая.
Об этом сообщает telegram-канал "Ирпень/Буча/Гостомель/Ворзель".
"Алексей много помогал военным на востоке, а затем и сам встал на защиту своего родного города. Всех своих родственников и знакомых убедил и помог им эвакуироваться, а сам остался защищать Бучу от российского нашествия", — говорится в сообщении.
13 марта с защитником была потеряна связь. Алексея долго искали родственники и собратья, надеялись на чудо, но тщетно.
Тело Алексея Побегая и еще одного бойца обнаружили возле Мироцкого леса. С огнестрельными ранениями и следами пыток.
Напомним, причастных к зверствам в Киевской области российских военных может оказаться до 5 тысяч.
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