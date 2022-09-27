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Защищал родной город от российского нашествия: в Буче похоронили волонтера и добровольца ТРО Алексея Побегая

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Защищал родной город от российского нашествия: в Буче похоронили волонтера и добровольца ТРО Алексея Побегая

Фото: из соцсетей

Тело защитника нашли возле Мироцкого леса, с огнестрельными ранениями и следами пыток.

В Буче под Киевом похоронили волонтера и добровольца ТРО Алексея Побегая.

Об этом сообщает telegram-канал "Ирпень/Буча/Гостомель/Ворзель".

"Алексей много помогал военным на востоке, а затем и сам встал на защиту своего родного города. Всех своих родственников и знакомых убедил и помог им эвакуироваться, а сам остался защищать Бучу от российского нашествия", — говорится в сообщении.

13 марта с защитником была потеряна связь. Алексея долго искали родственники и собратья, надеялись на чудо, но тщетно.

Тело Алексея Побегая и еще одного бойца обнаружили возле Мироцкого леса. С огнестрельными ранениями и следами пыток.

© из соцсетей
Фото: из соцсетей

Напомним, причастных к зверствам в Киевской области российских военных может оказаться до 5 тысяч.

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