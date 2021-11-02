Защищал Украину с первых лет войны: назвали имя и показали фото украинского воина, убитого оккупантами

Защищал Украину с первых лет войны: назвали имя и показали фото украинского воина, убитого оккупантами

У погибшего остались жена и сын.

Во вторник, 2 ноября, вражеский снайпер вблизи Павлополя Донецкой области убил украинского бойца.

Об этом 2 ноября говорится в сюжете ТСН.19:30.

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В штабе Операций объединенных сил сообщают, что за сутки российские наемники 11 раз открывали огонь в сторону позиций Вооруженных сил. Чаще всего из минометов, гранатометов и стрелкового оружия стреляли недалеко от Новолуганского. Также под огнем были Авдеевка и село Водяное, что у Мариуполя.

В 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригаде на Facebook сообщили, что украинского защитника, которого убили оккупанты, звали Сергей Елисеев. Он защищал Украину с первых лет войны. У воина остались жена и сын.

"Агрессивные действия оккупантов стали причиной гибели настоящего патриота, которому была не безразличная судьба собственной страны. Руководство бригады и весь личный состав выражает искренние соболезнования родным, друзьям, близким и товарищам", — сообщили в 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригаде.

Новости с фронта: вражеский снайпер убил украинского бойца

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