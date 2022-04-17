Защищал Украину в рядах ВСУ: известный мотоболист получил тяжелые ранения и находится в коме

Защищал Украину в рядах ВСУ: известный мотоболист получил тяжелые ранения и находится в коме

Многократный чемпион страны травмировался при передислокации.

Игрок сборной Украины по мотоболу и вишняковской "Ниве" Виталий Бойко, защищавший родину в рядах ВСУ, получил тяжелые ранения.

Об этом сообщает официальная страница команды в Facebook.

"Наш игрок Виталий Бойко был мобилизован в ряды ВСУ, и при передислокации получил тяжелую черепно-мозговую травму, в результате которой впал в кому III степени. На операцию и реабилитацию нужны немалые средства", — говорится в сообщении.

Следует отметить, что Бойко в составе "Нивы" становился чемпионом Украины по мотоболу.

Напомним, что Сборная Украины завоевала первую золотую медаль на Играх непокоренных, продолжающихся в Гааге.

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