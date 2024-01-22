"Защищать какие-то развалины уже не было возможности": в ВСУ сделали заявление о захвате оккупантами Крахмального

В захваченном российскими силами Крохмальном селе на Харьковщине нет гражданских, населенный пункт полностью уничтожен. Тем не менее, русские войска имели там "веселую ночь".

Об этом в эфире Радио Свобода (проекту Свобода.Утро) сказал начальник службы по связям с общественностью Командование Сухопутных войск Вооруженных сил Украины, подполковник Владимир Фитьо.

“Это маленькое такое село, где до широкомасштабного вторжения РФ проживало 45 человек. Эта деревня полностью уничтожена, соответственно там живого места нет. И оставаться нашим защитникам защищать развалины уже не было возможности, это бы ставило под угрозу их жизнь. Для этого были оборудованы лучшие позиции, защищенные, куда они переместились. Гражданских там уже вообще не было. И Крахмального как такового уже нет. Потому что все дома там уже практически уничтожены”, — говорит Фитьо.

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Он добавил, что отход на новые позиции позволяет украинским военным "атаковать при лучшем случае". Сами российские силы в Крахмальном, по словам спикера Командования Сухопутных войск Вооруженных сил Украины, находятся "не в лучших позициях".

“Враг не в хороших условиях там находится, под постоянными обстрелами. И наши защитники находятся в активной обороне, а это позволяет при лучшей возможности переходить к атакующим действиям, а также улучшать свое тактическое положение. Поэтому из этого не стоит делать какой-либо трагедии. Потому что это решение, прежде всего, направлено на сохранение жизни украинских военнослужащих. А территорию мы, конечно, освободим, россиян всех прогоним», — заметил Фитьо.

“В этом крахмальном у них уже “очень веселая” ночь была. Поэтому думаю, что желание у них еще куда-то идти уменьшилось автоматически”, — рассказал начальник службы по связям с общественностью Командование Сухопутных войск Вооруженных сил Украины.

Напомним, в России утром 21 января заявили об оккупации Крахмального Харьковской области. В ВСУ отметили, что линия фронта постоянно смещается. Об этом начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск Владимир Фитьо в эфире телемарафона в воскресенье, 21 января.

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