Защищая Украину на фронте, погиб известный украинский артист

На фронте погиб украинский актер Клайпедского государственного музыкального театра Артем Ковбасинский. Артист вернулся из Литвы на Родину почти с первых дней полномасштабной войны, чтобы отстаивать ее независимость.

Трагическое известие сообщили на Facebook-странице заведения культуры.

Коллеги танцора подчеркнули, что он считал своим долгом защищать родную землю от захватчиков.

"К сожалению, не все возвращаются с войны. Сегодня мы получили болезненное известие, что в Украине, на поле боя, погиб бывший артист балета Клайпедского государственного музыкального театра Артем Ковбасинский", – говорится в сообщении.

Друзья защитника рассказали, что, узнав о начале войны в Украине, актер не мог оставаться за ее пределами. Он постоянно говорил, что если останется жить в Литве, он потеряет достоинство и человечность. Погибший военный отмечал, что должен вернуться в свою страну, чтобы защищать ее от окупантов, считая это своим долгом перед Родиной и близкими. Он также признался, что это решение было тяжелым.

Артем Колбасинский/Tadas Gečauskas Facebook

Артем Ковбасинский в 2019 году начал свое обучение в профессиональной школе танцев, а затем получил диплом хореографа в Академии танца Сержа Лифаря в Киеве. После этого он работал в балетной труппе, а затем переехал в Литву.

Когда Артем узнал войну в Украине, он решил защитить свою Родину. Поскольку у него не было военной подготовки, он стал учиться стрельбе. В Литве Артем нашел людей, которые помогли ему приобрести военную форму, снаряжение и аптечки, которые он привез в Бровары. После учебы он отправился на фронт, где, к сожалению, погиб.

Напомним, на фронте под Авдеевкой погиб известный харьковский актер театра "Публицист" Антон Романченко.

Читайте также: