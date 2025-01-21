Защищая Украину от оккупантов, на фронте погиб известный спортсмен

Молодому защитнику из Черновцов было всего 27 лет.

Защищая Украину от российских захватчиков, на фронте погиб лейтенант Павел Унгурян – чемпион Украины по панкратиону среди юниоров, многократный победитель соревнований Черновицкой области и верный фанат футбольного клуба "Буковина".

Об этом сообщил Спортивный комитет Украины.

"Защищая Родину от оккупантов, на фронте погиб чемпион Украины по панкратиону среди юниоров, многократный победитель чемпионатов родной Черновицкой области, преданный фанат "Буковины", лейтенант Павел Унгурян", – говорится в сообщении.

Известно, что он погиб 9 января 2025 года в Харьковской области, на Купянском направлении, в результате атаки вражеского FPV-дрона. Он служил в воинской части А7187. У него остались жена и восьмимесячный ребенок.

Напомним, 9 ноября 2024 года скончался украинский боксер Вячеслав Узелков. Успешному спортсмену было всего 45 лет.

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