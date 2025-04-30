Защищая Украину от врага, погиб спортивный журналист Владимир Коцур

Владимир Коцур / © imi.org.ua

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Украинский военнослужащий и спортивный журналист Владимир Коцур погиб во время боевых действий с Россией.

Об этом сообщил Институт массовой информации.

На войне против России погиб украинский военнослужащий и спортивный журналист Владимир Коцур. Ему было 53 года.

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Об этом сообщил Институт массовой информации.

Что известно о погибшем

Владимир Коцур начал свою карьеру спортивного журналиста в Ровенской области в 1990-х годах, освещая события спорта в регионе. Впоследствии он переехал в Киев, где продолжил свою деятельность в крупных изданиях. В течение десяти лет Владимир работал в «Спорт-Экспресс в Украине» и сотрудничал с другими влиятельными изданиями, такими как «Украинский футбол» и «Команда», где стал популярным как спортивный обозреватель.

После начала полномасштабного вторжения Владимир Коцур присоединился к Вооруженным силам Украины. Его коллеги вспоминают его не только как опытного спортивного журналиста, но и как человека с большим энтузиазмом к спорту. Один из оставшихся в памяти ярких моментов — это его попытки получить автограф и фото с греческим футболистом Костасом Кацуранисом после матча Украина — Греция 9 октября 2004 года.

«Я Коцур, ты — Кацуранис», — в шутку сказал тогда журналист, преградив путь футболисту. Он не смог отказать.

Напомним, в Украине с начала широкомасштабного вторжения России погибли 149 украинских художников и 97 медийщиков.