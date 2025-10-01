ТСН в социальных сетях

Защищая воздушное пространство Украины, погиб полковник Александр Довгач — что о нем известно

Защитник воздушного пространства положил жизнь ради победы

Фото автора: Наталия Магдык Наталия Магдык
Полковник Александр Довгач

Полковник Александр Довгач / © Facebook / Командование Воздушных Сил ВСУ

Защищая украинское небо от российских атак, погиб полковник Александр Довгач — командир бригады тактической авиации и Герой Украины.

Об этом сообщило Командование Воздушных Сил ВСУ.

Как это было

Полковник Александр Довгач, командир бригады тактической авиации Воздушных Сил ВСУ, погиб, выполняя боевую задачу по охране неба Украины. Он всегда был на передовой, брал на себя рискованные задачи и вдохновлял своих подчиненных на смелые и решительные действия.

За личную отвагу и выдающуюся службу Президент Украины присвоил полковнику Александру Довгачу звание Герой Украины и вручил орден «Золотая Звезда» (Указ № 707/2025).

Командование Воздушных Сил выражает глубокие соболезнования родным и коллегам и благодарит за самоотверженную службу и мужество, проявленное во время защиты Украины.

