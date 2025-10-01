Полковник Александр Довгач / © Facebook / Командование Воздушных Сил ВСУ

Реклама

Защищая украинское небо от российских атак, погиб полковник Александр Довгач — командир бригады тактической авиации и Герой Украины.

Об этом сообщило Командование Воздушных Сил ВСУ.

Как это было

Полковник Александр Довгач, командир бригады тактической авиации Воздушных Сил ВСУ, погиб, выполняя боевую задачу по охране неба Украины. Он всегда был на передовой, брал на себя рискованные задачи и вдохновлял своих подчиненных на смелые и решительные действия.

Реклама

За личную отвагу и выдающуюся службу Президент Украины присвоил полковнику Александру Довгачу звание Герой Украины и вручил орден «Золотая Звезда» (Указ № 707/2025).

Командование Воздушных Сил выражает глубокие соболезнования родным и коллегам и благодарит за самоотверженную службу и мужество, проявленное во время защиты Украины.

Напомним, ранее мы писали, что Иностранные СМИ писали, что убитый в Киеве полковник СБУ мог быть «координатором»подрыва трубопровода «Северный поток».