"Защищайте свою "ЛНР": Гайдай рассказал, как коллаборантов из Луганщины не пустили в РФ

Некоторые из предателей Украины пытались бежать в Россию, однако пограничники их не пропустили, заявив, что те должны "защищать свою ЛНР".

Об этом 18 сентября в эфире телемарафона сказал глава Луганской ОВ Сергей Гайдай.

Глава Луганской ОВА рассказал, что в регионе продолжается принудительная мобилизация.

"Ко мне поступают просьбы освободить всю территорию Луганской области. У меня есть информация, что люди режут колеса в автомобилях так называемой "народной милиции". У коллаборантов панические и депрессивные настроения. Часть из них пыталась бежать в Россию, но их развернули на границе. Им сказали: "Куда вы едете? Возвращайтесь и защищайте свою "ЛНР", — сказал Гайдай.

Напомним, Гайдай рассказал о ликвидации 200 оккупантов в Луганской области.

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