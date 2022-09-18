Категория
Война
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

"Защищайте свою "ЛНР": Гайдай рассказал, как коллаборантов из Луганщины не пустили в РФ

Дата публикации
Просмотры
2519
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
"Защищайте свою "ЛНР": Гайдай рассказал, как коллаборантов из Луганщины не пустили в РФ

Фото: ТСН.ua

У коллаборнатов из Луганщины сейчас панические настроения.

Некоторые из предателей Украины пытались бежать в Россию, однако пограничники их не пропустили, заявив, что те должны "защищать свою ЛНР".

Об этом 18 сентября в эфире телемарафона сказал глава Луганской ОВ Сергей Гайдай.

Глава Луганской ОВА рассказал, что в регионе продолжается принудительная мобилизация.

"Ко мне поступают просьбы освободить всю территорию Луганской области. У меня есть информация, что люди режут колеса в автомобилях так называемой "народной милиции". У коллаборантов панические и депрессивные настроения. Часть из них пыталась бежать в Россию, но их развернули на границе. Им сказали: "Куда вы едете? Возвращайтесь и защищайте свою "ЛНР", — сказал Гайдай.

Напомним, Гайдай рассказал о ликвидации 200 оккупантов в Луганской области.

Читайте также:

Рашисты бьют по энергообъектам: будет ли Украина зимой со светом и теплом

Рашисты бьют по энергообъектам: будет ли Украина зимой со светом и теплом

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Следующая публикация