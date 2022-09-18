"Защищайте свою "ЛНР": Гайдай рассказал, как коллаборантов из Луганщины не пустили в РФ

У коллаборнатов из Луганщины сейчас панические настроения.
Некоторые из предателей Украины пытались бежать в Россию, однако пограничники их не пропустили, заявив, что те должны "защищать свою ЛНР".
Об этом 18 сентября в эфире телемарафона сказал глава Луганской ОВ Сергей Гайдай.
Глава Луганской ОВА рассказал, что в регионе продолжается принудительная мобилизация.
"Ко мне поступают просьбы освободить всю территорию Луганской области. У меня есть информация, что люди режут колеса в автомобилях так называемой "народной милиции". У коллаборантов панические и депрессивные настроения. Часть из них пыталась бежать в Россию, но их развернули на границе. Им сказали: "Куда вы едете? Возвращайтесь и защищайте свою "ЛНР", — сказал Гайдай.
Напомним, Гайдай рассказал о ликвидации 200 оккупантов в Луганской области.
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