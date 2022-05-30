"Защищают и моих детей, мою свободу": поляк приехал в отпуск в Украину поволонтёрить

Он складывает аптечки, загружает и разгружает ящики с продуктами и лекарствами в Ровно, а дома – в Польше – собственной машиной из-под границы забирал и поселял десятки украинских женщин и детей.

Житель Варшавы взял на работе отпуск и приехал в Украину помогать волонтерам, говорится в ТСН.

«У меня есть два сына. И я приехал поблагодарить украинских солдат, которые также защищают и моих детей, мою свободу», — говорит Михал, который считает, что душой он с украинцами.

Приехал он в Украину не с пустыми руками, все пригодилось для госпиталей, на передовой и в больницах. Его цель еще и показать, что война, начатая Россией, может затронуть и другие страны. И лучше это донести, говорит, самому будучи в Украине. Поэтому почти все посты в социальных сетях о войне.

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Помогать Михал приехал из Варшавы, взяв отпуск. И в первый же день стал своим среди украинских волонтеров. "Разгружаем, загружаем, складываем ребят ВСУ на передовую, он абсолютно все понимает", — говорят волонтеры.

В Украине Михал носит ящики, а в Польше – тренер в крупной компании. «Я работаю в компании «Нокиа». Когда я перевожу украинских женщин с детьми из границы в другие города, она обеспечивает меня горючим», — рассказывает мужчина.

Более 60 украинских женщин с детьми, бежавшими от войны, мужчина своей машиной забирал из-под границы и селил в Польше. Хотел бы делать еще больше. Признается, если бы не два сына, пошел бы воевать за Украину. «Слово война не совсем подходит. Война – это когда солдат убивает солдата. А то, что творят русские солдаты – это не война. Они являются педофилами, насильниками, мародерами и убивают мирных. Это не война – это геноцид украинского населения», – убежден Михал.

За понимание и поддержку волонтеры благодарны несказанно и дарят польскому другу его первую вышиванку. Примерив ее Михал даже по-украински заговорил. «Очень хорошая, очень хорошая», – радуется поляк.

Михал не первый, кто приезжает в Украину помогать — с начала войны дружественные иностранцы превратили Ровенщину в такой гуманитарный хаб. И волонтеры из-за кодона останавливаться не собираются. Если Россию не остановить сейчас в Украине, уверен Михал, она пойдет войной дальше, поэтому призывает всех не стоять в стороне.

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