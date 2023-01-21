Защита Киева от ракетных ударов РФ: генерал США назвал единственный способ противодействия обстрелам

Россия имеет тыловую зону за пределами 90 км, из которой атакует, а Украина не иметь оружия, чтобы так далеко бить, рассказал генерал США.

Экс-командующий войсками США в Европе генерал Бен Ходжес призвал Запад предоставить Украине дальнобойное оружие, которое защитит Киев от российских ракет С-300 и С-400.

Об этом в интервью NV заявил экскомандующий армией США в Европе Бен Годжес.

По его словам, у России фактически есть защищенная тыловая зона, поскольку у Украины нет оружия, которое может бить так далеко. Потому он призвал союзников предоставить Украине ракеты ATACMS и беспилотники Great Eagle.

"Из-за того, что мы не предоставили ничего дальнобойнее системы залпового огня, мы фактически создали безопасную для россиян зону за пределами 90 км. Это фактически создает тыл за пределами 90 километров. Поэтому, конечно, я считаю, что мы должны это сделать. Именно поэтому ATACMS и малые авиационные бомбы, беспилотники Great Eagle – это те системы, которые помогут Украине защитить себя и поражать объекты, с которых Россия совершает атаки против невинных украинских людей", – подчеркнул генерал.

Напомним, 14 января Россия ударила по Киеву ракетами комплекса С-400. Спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что вражеские ракеты запускали из Брянской области.

Заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко заявил, что российские кафиры совершили атаку на объекты критической инфраструктуры.

Также стало известно, что в Голосеевском районе обломки ракеты упали на нежилую территорию, там возник пожар.

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