"Защита неба, создание "бронированного кулака" и боеприпасы — Резников об ожиданиях от "Рамштайн-11"

В преддверии очередной встречи в формате "Рамштайн" Украина" отработала "очень интенсивный отрезок в плане международных контактов". Украина заинтересована получить от партнеров как оружие советского образца, так и системы западного производства.

Об этом в Facebook сообщил министр обороны Алексей Резников, рассказав о визитах с командой в Афины (Греция), Никосию (Кипр), Мадрид (Испания) и Бухарест (Румыния).

Алексей Резников провел встречи с министрами обороны Греции, Кипра Испании и Румынии. В ходе визитов также состоялись встречи с лидерами органов представительной власти, с производителями, из медиа, чтобы иметь максимально широкий круг поддержки.

"Цель неизменна – оружие и другие формы поддержки, которые укрепляют Силы обороны Украины. Наши приоритеты известны – защита неба, создание "бронированного кулака", обеспечение боеприпасами. Работаем по разным трекам. Нас интересуют как платформы советского образца и, особенно, ракеты и снаряды к ним. Ведь это оружие немедленно оказывается на поле боя. Так и системы западного производства, обеспечивающие качественное преимущество", — подчеркнул Резников.

Министр обороны также уточнил, что речь шла о привлечении помощи, программах обучения украинских воинов, а также договаривались о производстве.

"Такие визиты и встречи на политическом уровне очень полезны, ведь не только помогают поддерживать высокую общую динамику, но и способствуют быстрому решению многих практических вопросов, для чего в дистанционном режиме понадобились бы недели времени", — резюмировал Резников.

Напомним, 11-е заседание Контактной группы по обороне Украины формата "Рамштайн" состоится 21 апреля на военно-воздушной базе в Германии.

Читайте также: