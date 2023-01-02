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Защита неба: Зеленский отметил украинских пилотов истребителей и бойцов мобильных огневых групп

Автор
Юлия АбрамоваЮлия Абрамова
Дата публикации
Просмотры
255
Время на прочтение
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Защита неба: Зеленский отметил украинских пилотов истребителей и бойцов мобильных огневых групп

Фото: Офис президента Украины

Президент подчеркнул: всем, кто вовлечен в защиту неба, нужно быть особенно внимательными.

Президент Украины Владимир Зеленский отметил за успешную защиту неба на днях воздушные командования "Центр", "Юг" и "Восток".

Об этом Зеленский сказал в своем традиционном видеообращении вечером, 2 января.

Он отметил благодарность бойцам 96-й Киевской, 208-й Херсонской и 138-й Днепровской зенитных ракетных бригад, 301-го Никопольского зенитного ракетного полка Воздушных сил, а также воинам 39-го зенитного ракетного полка Сухопутных войск.

"Я благодарю, конечно, наших пилотов, пилотов наших истребителей и бойцов мобильных огневых групп. Сейчас то время, когда всем, кто привлечен к защите неба, нужно быть особенно внимательными", – отметил глава государства.

Также президент Украины предупредил о новой атаке "шахидов".

Ранее Владимир Зеленский рассказал, что в новогоднюю ночь украинские защитники сбили 45 иранских дронов.

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Дата публикации
Просмотры
255
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