Защита под угрозой: ПВО все сложнее сбивать российские дроны и ракеты

Украинским воинам становится все труднее сбивать российские дроны / © ТСН.ua

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Россия испытывает украинскую ПВО сотнями дронов за один удар. Оккупанты усилили удары с начала этого года. Особенно это касается использования баллистических ракет, многие из которых они получают из Северной Кореи.

Об этом пишет издание Economist.

Издание приводит статистику удара в воскресенье, 25 мая, в котором Россия задействовала почти три сотни дронов, а также около 70 различных ракет.

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В ночь на понедельник РФ запустила 355 БпЛА и еще 9 крылатых ракет с Ту-95МС.

«Украина снова возвращается в зону неизвестности, — пишет Economist. — Если нынешние переговоры о прекращении огня провалятся, что выглядит очень вероятным, подразделениям ПВО нужно будет экономить свои средства».

Больше российских дронов и ракет смогут преодолевать защиту, чтобы поражать города и критическую инфраструктуру.

По наблюдениям авторов издания, Россия усилила удары с начала этого года. Особенно это касается использования баллистических ракет, многие из которых она получает из Северной Кореи.

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Главный вызов, с которым сейчас сталкивается украинская ПВО, это количество того, что приходится отражать.

Есть проблемы и с перехватом. Как объяснил украинский офицер, ранее это делали мобильные команды, вооруженные пулеметами ракетами с плеча и артиллерией ближнего радиуса действия. Теперь дроны могут маневрировать вокруг таких мобильных групп.

Обычно дроны запускают очень низко, чтобы избежать обнаружения, но затем они могут быстро набрать высоту вблизи городов и таким образом избежать поражения малокалиберным оружием. Именно поэтому для перехвата дронов сейчас стали применять вертолеты и истребители F-16. И это дает хорошие результаты.

Чиновник в Киеве рассказал Economist, что в украинской столице до сих пор способны сбивать около 95% дронов, которые запускает Россия. Но те 5%, которые прорываются через ПВО, наносят значительный вред.

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«Украине, возможно, придется выработать стратегию выживания, сочетающую воздушную защиту с воздушным наступлением и сдерживанием», — считает СМИ.

Украинские операторы систем работают умело. С весны 2023 года они сбили свыше 150 баллистических ракет.

«Проблема заключается в том, что Украина уже не является приоритетом, как это было при администрации Байдена, и стала только одним из многих потенциальных клиентов, конкурирующих за ограниченное производство во времена Дональда Трампа», — отмечают журналисты.

Ранее французская газета Le Monde со ссылкой на источники сообщила, что у Украины больше нет ракет для своих двух батарей наземных зенитных комплексов противовоздушной обороны SAMP/T и «не получила ни одной ракеты за полтора года» для зенитной системы малой дальности Crotale.

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