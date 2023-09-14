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Защита военных в секторе обороны: Зеленский анонсировал важные решения для воинов

Автор
Мария БойкоМария Бойко
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Защита военных в секторе обороны: Зеленский анонсировал важные решения для воинов

Владимир Зеленский / Фото: Associated Press

Зеленский пообещал сообщить подробности впоследствии.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что во время совещания с новым министром обороны Рустемом Умеровым он обсудил вопрос создания нового института – военного омбудсмена. Это необходимо, чтобы защищать права воинов в секторе обороны.

Об этом он сказал 14 сентября во время обращения к украинцам.

Зеленский отметил, что во время совещания с министром обороны он обсудил важные вещи, в частности, защиту воинов в системе обороны.

"Провел совещание с министром обороны Украины, обсудили некоторые ключевые вещи. Те решения, которых все наше общество в целом и украинские воины в частности ожидают от Министерства обороны. Министр их представит, когда все детали будут проработаны. Сегодня же отмечу совместную работу Рустема Умерова с уполномоченным Верховной Рады Совета по правам человека Дмитрием Лубинцем относительно такого нового института, как военный омбудсмен. Это действительно нужно. Нужно, чтобы была мощная система правозащиты воинов в самом секторе обороны", — сказал президент.

Напомним, в Украине изменились правила мобилизации. Стало известно, с какими болезнями будут призывать и будут ли служить студенты.

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Дата публикации
Просмотры
786
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