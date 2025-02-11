Защитит ли Украину размещение европейских войск: сценарии от NYT

Лучшим ответом на ближайшее будущее после потенциального прекращения огня может стать определенная версия модели "дикобраза" для Украины.

Без членства Украины в НАТО идея введения в страну большого количества европейских войск кажется многим чиновникам и аналитикам безрассудной. Однако существуют разные сценарии того, как может развиваться ситуация после потенциального прекращения огня.

Об этом говорится в статье The New York Times.

По оценкам экспертов, после окончания нынешней войны для сдерживания России от повторного вторжения в Украину может потребоваться 150 тысяч. военных и американская помощь с воздушным прикрытием, разведкой и противоракетной обороной.

По словам аналитиков, если бы было достигнуто соглашение о прекращении боевых действий, президент США Дональд Трамп, скорее всего, попросил бы Европу ввести его и взять на себя ответственность за Украину, желая снизить американские обязательства.

"Но ключевой вопрос остается: как обезопасить то, что осталось от Украины, и не дать господину Путину возобновить войну даже через несколько лет?" – задает вопрос автор статьи.

Перспектива соглашения ускорила дебаты относительно так называемых европейских ботинок на местах для поддержания мира, наблюдения за прекращением огня и помощи в сдерживании России от будущей агрессии. Вопрос в том, чьи ботинки и сколько, и согласится ли когда-нибудь на это президент России Владимир Путин.

Автор статьи убежден, что эта тема станет центральной для обсуждения на Мюнхенской конференции по безопасности, которую планируют посетить вице-президент США Дж. Д. Вэнс и госсекретарь Марко Рубио.

Также читайте Европейские государства разделились по вопросу отправки миротворцев в Украину — The Times

Некоторые европейские государства, в том числе страны Балтии, а также Франция и Великобритания, заявили о возможности ввести часть своих войск в состав сил в Украине. В свою очередь немецкие чиновники назвали эту идею преждевременной.

"Без членства Украины в НАТО, которое кажется маловероятным на протяжении многих лет, идея иметь большое количество европейских войск из стран НАТО выглядит безрассудной для многих чиновников и аналитиков", – говорится в материале.

Без явного участия США в такой операции – с их воздушным прикрытием, противовоздушной обороной и разведкой – европейские войска были бы под серьезной угрозой российского зондирования и даже атак.

Издание напомнило, что президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности к серьезным переговорам по соглашению о прекращении войны, если партнеры предоставят гарантии безопасности, а не просто заверения.

Возможно ли введение в Украину 200 тыс. европейских военных?

При отсутствии членства в НАТО, которое Зеленский предпочитает, глава государства говорил о 200 тыс. иностранных военных на территории Украины. Но это почти втрое больше, чем вся британская армия, и аналитики считают это невозможным.

Европейский чиновник сказал, что на континенте даже нет 200 тыс. военных, которые можно было бы предложить, и любые сапоги на земле должны иметь поддержку США, особенно когда речь идет о столкновении со вторым по величине ядерным государством мира, Россией. Иначе они будут навсегда уязвимы перед усилиями РФ подорвать политическое и военное доверие к НАТО.

Даже более скромное количество европейских солдат, как вот 40 тыс., было бы тяжелой целью для континента с медленным экономическим ростом, нехваткой войск и необходимостью увеличения расходов для собственной защиты. И этого, скорее всего, недостаточно, чтобы обеспечить реалистическое сдерживание России.

По словам почетного профессора военных исследований в Королевском колледже Лондона Лоуренса Фридмана, настоящие силы сдерживания обычно требуют "более 100 000 военнослужащих, предназначенных для выполнения миссии" для регулярных ротаций и чрезвычайных ситуаций.

Отправка слишком малого количества войск означала бы блеф

Опасность заключалась бы в политике, которую эксперт по обороне из Немецкого института международных дел и вопросов безопасности Клаудия Мейджор назвала "блефовать и молиться".

"Предоставление слишком малого количества войск или сил без подкрепления означало бы блеф, который мог бы пригласить Россию прощупать почву, и страны НАТО вряд ли смогли бы этому противостоять", — написала Мейджор в недавней статье о том, как обеспечить прекращение огня в Украине.

Поэтому Польша, которая является соседкой Украины и глубоко вовлечена в ее безопасность, пока отказалась от участия в таких силах.

"Польша понимает, что нуждается в привлечении Соединенных Штатов к любому такому предложению, поэтому хочет увидеть, что хочет сделать Трамп. Она требует от Трампа гарантий того, что США окажут помощь для поддержки европейцев на передовой", — сказала исполняющая обязанности директора Немецкого фонда Маршалла Александра де Хооп Схеф.

Но это совершенно непонятно, добавила она.

"Трамп заключит соглашение и будет искать Нобелевскую премию, а затем ожидать, что европейцы заплатят за это и воплотят это", — сказала эксперт.

Россия не согласится на развертывание сил НАТО в Украине

В статье отмечается, что заявленные цели Путина не изменились: подчинение Украины Россие, прекращение расширения НАТО и сокращение его сил, чтобы заставить создать новую буферную зону между Альянсом и предполагаемой российской зоной влияния.

Также маловероятно, что Россия согласится на любое соглашение о развертывании сил НАТО или сил стран Альянса в Украине, даже если они будут там обучать военных. В российском МИД уже заявили, что войска НАТО в Украине будут "категорически неприемлемыми" и эскалационными.

Три модели ввода европейских войск в Украину

Профессор Фридман описал три возможных модели – миротворчество, опосредование и сдерживание – все они имеют значительные недостатки.

Миротворцы, предназначенные для усиления согласованного прекращения огня и отделения воюющих сторон, имеют легкое вооружение для самообороны и часто содержат войска из многих стран, обычно под руководством ООН. Но учитывая то, что линия столкновения в Украине составляет примерно 1300 км, по словам профессора, потребуется "огромное количество войск".

До полномасштабного российского вторжения в 2022 году существовала международная мониторинговая миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе с согласия России для наблюдения за значительно более короткой линии прекращения огня на востоке Украины. Это был провал, сказал Майкл Боцюркив, который был пресс-секретарем миссии ОБСЕ с 2014 до 2016 года.

"Россияне сделали все, чтобы заблокировать миссию. Они делали вид, что сотрудничают, ограничивали доступ и скрывали разные подлые действия. Когда что-то работает не так, как они хотят, они закрывают это", – рассказал Боцюркив.

Также читайте Соглашение Трампа с Путиным по Украине представляет угрозу для Европы — FT

По сути, НАТО разместило в восьми странах-членах, ближайших к России, развернутые силы. Этих войск недостаточно, чтобы остановить вторжение РФ или чтобы Москва восприняла это в качестве провокации. Однако эта концепция работает, только если существует четкая, незыблемая связь между войсками на земле и большими подкреплениями, готовыми вести бой, когда проволока только будет задета.

Но всегда есть сомнения в абсолютности этой гарантии. И атакующая сторона завоевала бы значительную территорию до того, как прибудет любое подкрепление. Именно поэтому НАТО увеличивает размер своих защитных сил от уровня батальона до бригады, чтобы усилить сдерживание новой агрессивной России.

Третий тип, силы сдерживания, безусловно, является наиболее надежным, но он должен быть очень большим и хорошо оснащенным. Это потребует до 150 тыс. хорошо оснащенных военных, а также значительных обязательств по ПВО, разведке и вооружению – и американской помощи со стратегическими механизмами, которых Европе продолжает не хватать, от воздушного транспорта до спутников и противоракетной обороны.

Но, заметил Фридман, было бы трудно представить, что Россия согласится на любую такую силу именно по тем же причинам, по которым этого хочет Зеленский.

Итак, лучшим ответом на ближайшее будущее после потенциального прекращения огня может быть определенная версия модели "дикобраза". Она предусматривает предоставление украинским военным достаточного количества оружия, ресурсов и обучения – в частности, западными силами – чтобы убедить Россию не пытаться снова напасть. Однако такое обязательство должно быть долгосрочным.

Но прежде всего Украина должна остановить медленное продвижение России на востоке, а Путина нужно убедить прекратить войну с дальнейшими потерями на поле боя и экономическим давлением. То, как это сделать, будет одним из главных испытаний для Трампа, если он хочет добиться успеха в прекращении убийств, как он обещает.

К слову, в начале февраля Зеленский сказал, что предложение президента Франции Эммануэля Макрона отправить европейские войска в Украину для сдерживания российской агрессии принимает форму, но остается много вопросов.