"Защититься можно только оружием и силой": в Минобороны рассказали, как Украина изменится после войны

Уже не будет Украины, которая была до 24 февраля 2022 года.
Наше государство превращается в военно ориентированное. Это даст нам возможность защититься.
Об этом в эфире "Сніданку з 1+1" сообщила заместитель Министра обороны Украины Анна Маляр.
“Демократия демократией, но защититься можно только оружием и силой. У нас акцент на профессиональную армию, милитаризацию, акцент на то, что мы сами должны уметь себя защитить”, — подчеркнула Анна Маляр.
Напомним, что в Тернопольской области 17-летний киевлянин открыл бизнес и обманул на 1,2 млн грн мужчин призывного возраста.
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