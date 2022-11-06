Защитница "Азовстали" "Пташка" рассказала о женихе, погибшем на войне (видео)

Освобожденная из российского плена украинская защитница "Азовстали" Екатерина Полищук с позывным "Птташка" рассказала о своем женихе, погибшем на войне за Украину.

Соответствующее сообщение защитница сделала в Instagram.

"Пташка" опубликовала видео с чувствительным текстом:

"Сегодня о том, благодаря кому я сильна, кто держит мои крылья развернутыми, кто бережет меня, и любит. Благодаря ему, я знаю что это такое. Хочу чтобы вы тоже знали его. Вечная память воину. Отомщу!"

Екатерина добавила, что ее любимый был настоящим воином, напарником и другом. Именно благодаря ему она сильна, непоколебима и несокрушима.

"И с неба ты научил меня быть сильной, непоколебимой, несокрушимой уже ничем, стальной. Ты не любил, когда я плачу, опускаю руки. И я не плачу, я борюсь за двоих под твоей защитой", – добавила она.

Ранее "Пташка" отметила необходимость дальнейшей борьбы за каждого украинского воина, оказавшегося в плену РФ. Парамедик подчеркнула, что это обязанность каждого сознательного гражданина.

Напомним, Украина вернула из российского плена защитников Мариуполя, среди которых воины "Азова".

Руководитель патронатной службы "Азова" Елена Толкачева заявила, что освобожденные из плена военные находятся в шокирующем состоянии – почти у всех 215 человек крайняя степень анорексии.

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