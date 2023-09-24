Защитник "Азовстали" говорит, что не сдался в плен, пройдя пешком 200 км: невероятная история спасения

Боец "Схід" утверждает, что сам остался на "Азовстали" после выхода украинского гарнизона и шел 200 км пешком к своим

Военный Александр с позывным "Схід" утверждает, что остался один на "Азовстале" после выхода украинских защитников, потому что не захотел идти в плен к россиянам.

Об этом он рассказал в интервью youtube-каналу "PRESSING".

Боец рассказывает, что попросил своего командира не подавать его в списки для россиян, поэтому военного отнесли к "без вести пропавшим".

"Мне мой взвод пожал руку, пожелал удачи", — вспоминает "Схід".

Как удалось скрыться от россиян

Было много неприметных мест, куда человек не захочет лезть. Мы нашли там люки канализационные и нашли ход в сторону. Разобрали его. Там было подземное помещение метров 3 в глубину. И мы подготовили матрасы, одеяла, продовольствие, воду. Мы планировали оставаться вдвоем с побратимом, но в последний момент он отказался и решил выходить вместе со всеми", – говорит боец и добавляет, что этот друг до сих пор остается в плену.

Боец скрывался в этом помещении неделю.

"Я обдумывал разные сценарии моего выхода, придумывал разные варианты, что буду говорить, если попаду в плен. Просто был в раздумьях. Это была сплошная тьма. Больше спал, что быстрее прошло время. На седьмой день я очень плохо себя чувствовал, поэтому решил, что если не вылезу, то просто умру. Поэтому на седьмой день я принял решение выходить", – говорит защитник.

Он переоделся в гражданскую одежду, разобрал оружие, спрятал его.

"Это была ночь. Я просто начал выходить. Враг себя демаскировал, потому что жег костры на блокопостах, громко разговаривал, светил фонарями, поэтому я видел, где они дислоцируются. Искал места, где буду проходить. Шел достаточно долго, потому что должен был прислушиваться к местности, слушать, есть ли поблизости враг. Но я смог успешно дойти до города (очевидно, боец подразумевает переход от территории самой "Азовстали" к кварталам Мариуполя". – Ред.). Пройдя 200 км пешком, стерев ноги в кровь, я сумел обрести свободу, – говорит "Схід" и обещает рассказать детали в своей книге.

Сейчас он вернулся в строй и сражается в составе 3-й штурмовой бригады.

Напомним, 16 мая 2022 года началась эвакуация украинских военных из заблокированного завода "Азовсталь" в Мариуполе.

21 сентября 2022 года 200 украинских героев обменяли на кума Путина Виктора Медведчука, а командиров "Азовстали" — на 55 оккупантов.

Пятеро командиров-защитников Мариуполя должны были оставаться в Турции до конца войны. Однако 8 сентября 2023 года Украина вернула из Турции командиров защитников "Азовстали".