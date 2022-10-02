Защитник "Азовстали" Михаил Дианов рассказал, как не может купить безделушку из-за селфи

Освобожденный морской пехотинец Михаил Дианов так и не купил безделушку, которую хотел.

Во время Единого телемарафона он объяснил, кто ему это мешает.

"Ты заходишь в магазин и отвлекаешься – тот хочет селфи с тобой, тот хочет. Я их понимаю. Я бы так же хотел сфотографироваться", – поделился он.

В то же время, боец не сказал, что именно он хотел. "Должно быть такое – ты пришел, увидел и захотел. Возможно, это какой-то конструктор, возможно, это какая-то статуэтка. Я еще не знаю", — отметил он.

Напомним, среди освобожденных защитников мариупольского завода "Азовсталь" был старший сержант 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ Михаил Дианов, фото которого с раненой рукой облетело весь мир. Теперь на месте ранения у него не хватает 4 см кости, а родные собирают деньги на лечение.

По информации Офиса генпрокурора, Украина вместе со своими союзниками работает над обменом пленными по формату "всех на всех".

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