Защитник Мариуполя рассказал о 920 днях в плену РФ: удары током, удушении и не только

Когда пленных только привезли в Мордовию, им пришлось три часа голыми в стужу слушать советские песни.

Военнослужащий 36-й отдельной бригады морской пехоты Павел Афисов, защищавший Мариуполь, рассказал о пребывании и пытках в российском плену, где провел 920 дней.

Об этом экс-пленный рассказал в интервью "Суспильному".

Афисов в 2021 году вместе со своим батальоном приехал на ротацию в поселок Талаковка, что в нескольких километрах от Мариуполя. Там на позициях встретил полномасштабное вторжение, а в ночь на 1 марта боец вместе с побратимами заняли круговую оборону и держали ее до 12 апреля. При попытке прорваться из окруженного города морпех попал в плен.

Три часа голыми слушали советские песни

Боец поделился, что когда украинских военнопленных привезли в Мордовию, то надели на голову мешки, а затем приказали раздеться. Бойцам пришлось три часа голыми в стужу слушать советские песни.

"Я быстро раздеваюсь. Это февраль месяц, дверь открыта, снег, на улице очень холодно. Я раздеваюсь полностью до гола, поднимаю голову первый раз и вижу их количество – работников этого ФСИН в синей форме, спецназа – их было очень много. Там конвейерная система настроена: меня заводят в одно помещение, начинают меня стричь, как газонокосилкой туда-сюда водить. Я был одним из первых. И меня заводят в такое небольшое помещение, я вижу, что там стоят пацаны, уже первый ряд заполнен – шесть или семь человек в ряд голых, друг возле друга. Меня ставят во второй ряд и максимально, как в консервную банку нас начинают, как шпроты. Три часа открыты двери на улицу, холодная плитка и мы – примерно 80 человек – голые стоим друг к другу максимально прижатые. В углу по радио орет "Три танкиста", "День победы" и "Катюша". Когда нас начали выводить, меня вывели едва ли не последним", – рассказал Афисов.

Без разрешения не пили и не ходили в туалет

В камере за пленными велось постоянное видеонаблюдение. Они должны были постоянно стоять без права выпить воду или воспользоваться туалетом.

"Есть линия и ты 16 часов в день стоишь и молчишь. Ты не имеешь права крутиться, разговаривать, шептаться. Ты не можешь попить воды без разрешения, сходить в туалет без разрешения. Надо было надеяться на сотрудника, который просто даст добро. Бывали такие случаи, когда люди справляли нужду под себя, потому что понимали, что сейчас уйдет без разрешения – выведут всю камеру и будет, так сказать, очень хорошая профилактическая работа, как они говорят", – поделился военный.

Он также сообщил о плохом качестве и маленьком количестве пищи. Доходило до того, что на 8 человек выдавали три сосиски.

"А потом тебя ведут в какую-нибудь баню или на прогулку, ты видишь тарелку собаки. У нее лежит тех 20 сосисок в тарелке, и она даже те сосиски не ест", – добавил Афисов.

Пленные ели стоя, и время на прием пищи составляло всего 3-5 минут.

Били током и душили мусорными пакетами

Особое внимание врага в плену было приковано к защитникам Мариуполя, пограничникам, морским пехотинцам. Пленных били электротоком и душили мусорными пакетами.

"Были моменты в Мордовии, допросы – мы их называли "пробивоном" – это допрос без протокола. Я на таких допросах был четыре раза за время пребывания в Мордовии за 1 год и 8 месяцев. Это ты или в полтора стоишь в упоре сидя, или в упоре лежа. С тобой находятся в одном кабинете 4-5 сотрудников – ФСИН и спецназовцы. Актуальные вопросы – это убийства гражданского населения, мародерство, сотрудничество с иностранными войсками, знаю ли я о других случаях. Ты говоришь, что ты обычный психолог, находившийся на командно-наблюдательном пункте. Понятно, что они в это не верят. Потом начинают бить ногами по ребрам, второй подходит и начинает регулировать на мне разные заряды шокера по разным местам, и спрашивает меня в этот момент, где больнее всего. А если я не отвечаю, он увеличивает заряд и говорит: "Я не слышу ответа, я же к тебе обращаюсь". Второй говорит фразу "я к тебе обращаюсь", третий говорит фразу, то есть они толпой. У тебя невероятный выброс адреналина. Ты только думаешь, чтобы это скорей все закончилось", – рассказал Афисов.

Россияне также надевали пленным на голову мусорный пакет и начинали душить.

"Начинают душить до того момента… У меня конвульсии, я пытаюсь снять, они меня бьют по рукам, бьют шокером. И я уже чувствую, что вот наступает этот момент, что я уже где-то потеряю контакт с этим миром. И в этот момент они резко снимают, начинают обливать водой, бить по щекам, приводить в сознание", – поделился боец.

Напомним, экс-пленный "азовец" Артур Ниверчук рассказал о своем пребывании в одной из самых ужасных российских тюрем "Черный дельфин", куда его отправил враг отбывать пожизненное заключение.