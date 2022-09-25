Защитники "Азовстали" проходят медосмотры в Турции и вскоре смогут увидеть родных – Ермак

Глава Фонда государственного имущества Украины лично проверил условия, в которых находятся освобожденные украинские военные.
Защитники " Азовстали", недавно освобожденные из российского плена, сейчас находятся в Турции, где проходят медицинские осмотры.
Об этом сообщил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.
"У меня есть новости о наших героях. Сегодня удалось лично поговорить с освобожденными из плена командирами из "Азовстали", которые сейчас находятся в Турции. Во время разговора с каждым из наших героев узнал об их самочувствии. Настроение у всех боевое. Ребята проходят медицинские осмотры, идет тщательная проверка их состояния", — рассказал он.
Также, по словам Ермака, по поручению президента Украины Зеленского в Турцию приехал глава Фонда государственного имущества Украины Рустем Умеров, чтобы лично проверить условия, в которых находятся военные.
Он также координирует работу со всеми органами, ответственными за безопасность граждан Украины.
"Как рассказал мне Рустем, условия проживания у ребят – комфортные. Для нас очень важно, чтобы украинские герои имели все, что им необходимо. Попросил господина Умерова особо тщательно проконтролировать это. Скоро они смогут увидеться со своими семьями", — рассказал Ермак.
Напомним, пятеро освобожденных из плена командиров "Азовстали" будут находиться под домашним арестом в Турции до конца войны. Таково условие обмена военнопленными.
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