Защитники "Азовстали" проходят медосмотры в Турции и вскоре смогут увидеть родных – Ермак

Защитники " Азовстали", недавно освобожденные из российского плена, сейчас находятся в Турции, где проходят медицинские осмотры.

Об этом сообщил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.

"У меня есть новости о наших героях. Сегодня удалось лично поговорить с освобожденными из плена командирами из "Азовстали", которые сейчас находятся в Турции. Во время разговора с каждым из наших героев узнал об их самочувствии. Настроение у всех боевое. Ребята проходят медицинские осмотры, идет тщательная проверка их состояния", — рассказал он.

Также, по словам Ермака, по поручению президента Украины Зеленского в Турцию приехал глава Фонда государственного имущества Украины Рустем Умеров, чтобы лично проверить условия, в которых находятся военные.

Он также координирует работу со всеми органами, ответственными за безопасность граждан Украины.

"Как рассказал мне Рустем, условия проживания у ребят – комфортные. Для нас очень важно, чтобы украинские герои имели все, что им необходимо. Попросил господина Умерова особо тщательно проконтролировать это. Скоро они смогут увидеться со своими семьями", — рассказал Ермак.

Напомним, пятеро освобожденных из плена командиров "Азовстали" будут находиться под домашним арестом в Турции до конца войны. Таково условие обмена военнопленными.

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