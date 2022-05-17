Защитники Мариуполя помешали захватить Запорожье и создать условия для оцепления ООС — Генштаб ВСУ

Высшим военным командованием был отдан приказ командирам подразделений, находящихся на Азовстали, сохранить жизнь личного состава.

Гарнизон "Мариуполь" выполнил поставленную боевую задачу.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ в сообщении в Telegram-канале.

Тем самым помешал реализовать план быстрого захвата Запорожья, осуществить выход на административную границу Донецкой и Запорожской областей и создать условия для окружения группировки ООС.

Высшим военным командованием был отдан приказ командирам подразделений, находящихся на Азовстали, сохранить жизнь личного состава.

Как уже сообщалось, идет операция по спасению заблокированных на территории завода защитников Украины.

Началась эвакуация 53 тяжелораненых военнослужащих. Они доставлены в медицинское учреждение в Новоазовске. Еще 211 защитников через гуманитарный коридор были эвакуированы в Оленевку с последующим возвращением их на подконтрольную Украине территорию через процедуру обмена.

Меры по спасению защитников, которые остаются на территории "Азовстали", продолжаются.

"Защитники Мариуполя — герои нашего времени. Они навсегда в истории. Это отдельный отряд специального назначения "Азов", 12 бригада Национальной гвардии Украины, 36 отдельная бригада морской пехоты, пограничники, полицейские, добровольцы, терроборона Мариуполя. "Азовстали", они не позволили противнику перебросить группировку численностью до 17 батальонных тактических групп (около 20000 личного состава) на другие направления, тем самым помешали реализовать план быстрого захвата Запорожья, осуществить выход на административную границу Донецкой и Запорожской областей и создать условия для окружения группировки ООС", — говорится в сообщении.

"Сковывание основных сил противника вокруг Мариуполя позволило нам подготовить и создать оборонительные рубежи, на которых наши войска находятся и сегодня и дают достойный отпор агрессору. Мы получили критически необходимое время на формирование резервов, перегруппировку сил, получение помощи от партнеров.

Важнейшая общая задача всей Украины и всего мира — сохранить жизнь защитников Мариуполя.

Мы будем бороться за вас на всех фронтах так же преданно, как вы защищаете государство!", — заявили в Генштабе.

Вчера, 15 мая, Минобороны России заявило об эвакуации раненых украинских военных из "Азовстали" в ОРДО. Украинская сторона не подтверждала эту информацию.

Напомним, командир "Азова" из Мариуполя обратился к украинцам и заявил, что защитники Мариуполя выполнили приказ для сохранения жизней.

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