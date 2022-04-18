Защитники Мариуполя проводят контратаки и уничтожают оккупантов — полк "Азов" (видео)

На видео также видны последствия разрушений и повреждений различных объектов в результате постоянных вражеских обстрелов.

Защита блокадного города Мариуполь продолжается. Несмотря на превосходящие силы противника, бойцы полка "Азов" проводят спецоперацию по контратаки.

Об этом говорится на официальной странице отдельного отряда специального назначения "Азов" в Telegram.

Видео, снятое с помощью беспилотного летательного аппарата, было опубликовано в понедельник, 18 апреля. На кадрах видно, как защитники Мариуполя уходят в контратаку против российских оккупантов. Бойцы "Азова" проводят определенные наступательные шаги по выбитию врага с территории города. Украинские защитники еще раз показывают свой героизм в борьбе родного города, они вплотную подходят к противку с целью отбросить его чем дальше от города.

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На видео также видны последствия разрушений и повреждений различных объектов в результате постоянных вражеских обстрелов — разрушены жилые дома, обстрелянный транспорт, сгорела военная техника.

Напомним, начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заверил, что Мариуполь будет деблокирован и освобожден от врагов.

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