Защитники Мариуполя заявляют о сотнях людей под завалами завода "Азовсталь" после сброса врагом авиабомбы

Военные призывают мировых лидеров помочь эвакуировать гражданских людей.

Сотни людей остаются под завалами завода "Азовсталь" в Мариуполе. Накануне россияне сбросили сверхмощную авиабомбу, по некоторым данным весом до 3 тонн. Защитники города говорят, что речь идет об оползнях в районе полевого госпиталя и мест, где находились гражданские, в том числе и дети.

Об этом говорится в ТСН.

«Под завалами есть погибшие ребята, есть бойцы раненые, есть возможно и гражданские, до которых мы сейчас не можем добраться. Также импровизированы наши полевые госпитали, тоже под завалами», – рассказывает заместитель командира полка "Азов", позывной "Калина".

Он не отмечает, что не знают точного количества. «Поскольку постоянны бомбардировки, постоянные завалы и нет нормальной связи. И мы не можем попасть в некоторые места и сказать какие-то конкретные цифры. Мы знаем точно, что это сотни людей, среди которых большое количество детей, это и находящиеся здесь грудные дети и еще раненые», — добавляет "Калина".

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По территории «Азовстали» не впервые сбрасываются сверхмощные бомбы, говорит боец. «К тому всего работает и корабельная артиллерия, еще работают системы залпового огня и вооруженная артиллерия, то есть все имеющиеся средства они используют против украинских защитников», — отмечает военный.

Говорит, что воевать тяжело, но «мы доверяем друг другу, мы доверяем нашему командиру, и мы знаем для чего мы здесь».

"Мы в полной блокаде, где фронт на 360 градусов, где нет тыла, нет нормального обеспечения. И ситуация на самом деле критическая и поэтому мы призываем… О том, чтобы гражданские граждане, которые здесь находятся, с которыми мы записывали видео, показывали на весь мир, мы просим наконец-то устремиться мировых лидеров, чтобы не только мы делали что-то для кого-то, а для людей, хоть что-то кто-то сделал. Потому что они нуждаются в помощи. Нуждаются в помощи дети, которых мы показывали, и которые хотят увидеть солнце, которые хотят жить. Их нужно спасать в первую очередь", — говорит "Калина".

Боец отмечает, что на город уже 55 дней летит все, что можно. «Сладится впечатление, что просто утилизация боеприпасов. Наши ребята делают невозможное. И будет ли помощь – ну не знаю, нам говорят держаться, будет – мы держимся. Почему мировые лидеры не могут собраться и предоставить гарантии? Мы просим только гражданских и раненых, просим лишь того, чтобы дали гарантии безопасного выхода нашим гражданам, и все», — добавляет военный.

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