Защитники на Бахмутском направлении показали "адскую колыбельную" для окупантов

Украинские военные работают по оккупантам 24/7.
Воины 22-й отдельной механизированной бригады показали, как "укачивают" российских окупантов на Бахмутском направлении.
Кадры работы украинских защитников опубликовала пресс-служба бригады.
"Адская колыбельная для оккупантов в исполнении воинов-реактивщиков бригады. Тех, кто пришел на нашу землю с мечом, ждет здесь только вечный сон. Слава Украине!", — говорится в сообщении под видео.
На кадрах видно, как ночью украинские военные работают по захватчикам. На фоне звучит песня-колыбельная Натальи Могилевской "Місяць".
Напомним, по данным Института изучения войны, россияне опрокидывают элитные подразделения из-под Бахмута.
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