Защитники на Бахмутском направлении показали "адскую колыбельную" для окупантов

Воины 22-й отдельной механизированной бригады показали, как "укачивают" российских окупантов на Бахмутском направлении.

Кадры работы украинских защитников опубликовала пресс-служба бригады.

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"Адская колыбельная для оккупантов в исполнении воинов-реактивщиков бригады. Тех, кто пришел на нашу землю с мечом, ждет здесь только вечный сон. Слава Украине!", — говорится в сообщении под видео.

На кадрах видно, как ночью украинские военные работают по захватчикам. На фоне звучит песня-колыбельная Натальи Могилевской "Місяць".

Напомним, по данным Института изучения войны, россияне опрокидывают элитные подразделения из-под Бахмута.

"Адская колыбельная": защитники на Бахмутском направлении показали, как "насыпают" оккупантам

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