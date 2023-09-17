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Защитники на Бахмутском направлении показали "адскую колыбельную" для окупантов

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
Дата публикации
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Защитники на Бахмутском направлении показали "адскую колыбельную" для окупантов

Вооруженные силы Украины. Иллюстративный / Фото: Associated Press

Украинские военные работают по оккупантам 24/7.

Воины 22-й отдельной механизированной бригады показали, как "укачивают" российских окупантов на Бахмутском направлении.

Кадры работы украинских защитников опубликовала пресс-служба бригады.

"Адская колыбельная для оккупантов в исполнении воинов-реактивщиков бригады. Тех, кто пришел на нашу землю с мечом, ждет здесь только вечный сон. Слава Украине!", — говорится в сообщении под видео.

На кадрах видно, как ночью украинские военные работают по захватчикам. На фоне звучит песня-колыбельная Натальи Могилевской "Місяць".

Напомним, по данным Института изучения войны, россияне опрокидывают элитные подразделения из-под Бахмута.

"Адская колыбельная": защитники на Бахмутском направлении показали, как "насыпают" оккупантам

"Адская колыбельная": защитники на Бахмутском направлении показали, как "насыпают" оккупантам

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Дата публикации
Просмотры
624
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