Защитники неба уничтожили 21 ракету из 41: итоги утреннего ракетного обстрела РФ

Утром 23 января российские оккупанты нанесли массированный ракетный удар по территории Украины. В общей сложности была выпущена 41 ракета разных типов из стратегических бомбардировщиков, тактической авиации и наземных установок.

Об этом сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.

"Всего за ночь был нанесен удар 41-м средством воздушного нападения. Это ракеты разных типов, комбинированный удар. Начиналось все с ракет С-300, С-400, которые запустили из Белгородской области в направлении Харьковщины. Далее противник использовал статическую авиацию — это бомбардировщики Ту-95МС, запустив 15 крылатых ракет часто используемых Х-101/Х-555", — рассказал он.

Также 8 ракет Х-22 были запущены с бомбардировщиков Ту-22М3, еще 12 баллистических ракет "Искандер-М" летели в Украину с северного направления. Еще 2 управляемые авиационные ракеты были выпущены из самолетов С-34.

"Большинство из этих ракет летят и атакуют по баллистической траектории. Это 12 ракет "Искандер-М", 8 ракет Х-22, а также С-300 и С-400, которые летели по Харьковщине. Понятно, что против баллистики нужно больше средств. Несмотря на то, что били по разным регионам баллистикой — Харьковщина, Днепропетровщина, — 5 баллистических ракет "Искандер-М" были уничтожены. Кроме того, уничтожены все крылатые ракеты Х-101/Х-555 — это 15 таких ракет. Также уничтожено одну управляемую авиационную ракету Х-59", — рассказал Юрий Игнат.

Представитель Воздушных сил также добавил, что не все баллистические ракеты, которые не удалось уничтожить, достигли своих целей. Скорее всего, их обезвредили средствами РЭБ.

Ракетный обстрел Украины 23 января

Российские захватчики в ночь на 23 января устроили массированную ракетную атаку по Киеву, Харькову и Павлограду на Днепропетровщине. В столице обломки упали в ряде районов: есть разрушения и 18 раненых. В Харькове – "прилеты" по двум домам: есть жертвы и десятки раненых. В Павлограде есть один погибший и один раненый.

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