Защитники показали, как уничтожали вражеский "шахед" во время ночной атаки: видео

Украинские пограничники показали, как уничтожали вражеский беспилотник в ночь на 28 марта.

В ночь на 28 марта российские оккупанты выпустили по Украине 15 беспилотников. К счастью, 14 из них уничтожили защитники. Пограничники в Черниговской области показали, как это происходило.

Соответствующее видео было обнародовано на сайте ГПСУ.

"Этой ночью военнослужащие Черниговского пограничного отряда уничтожили один из "шахедов". Баражирующий боеприпас поразили недалеко от границы. Утром обломки были найдены в лесном массиве", — говорится в сообщении.

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В ГНСУ отмечают, что военнослужащие Государственной пограничной службы вместе с Силами обороны постоянно отслеживают применение врагом "шахедов".

"Для этого ведется постоянное взаимодействие с подразделениями противовоздушной обороны, а также действуют группы по их отслеживанию и обезвреживанию", — добавили пограничники.

Ночная атака "шахедами": что известно

Около 22:00 27 марта в Киеве и ряде областей Украины объявили воздушную тревогу.

Вскоре после этого в Киевской областной военной администрации сообщили о работе ПВО.

Около 23:00 спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что в Киевской и Днепропетровской областях удалось сбить несколько иранских дронов.

Впоследствии информацию подтвердили в мэрии. Мэр Виталий Кличко рассказал, что в Святошинском районе в результате взрыва вспыхнул магазин. Предварительно пострадавших нет.

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