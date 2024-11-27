Защитники превратились в мишени насмешек: в ТЦК прокомментировали отношение к своим сотрудникам

Большинство военнослужащих ТЦК и СП, имеющих боевой опыт, были переведены в тыловые подразделения после того, как военно-врачебная комиссия установила им ограниченную пригодность. Эти изменения обусловили, что бывших защитников стали воспринимать негативно, превратив объект общественной ненависти.

В Полтавском областном ТЦК и СП ответили на негатив украинцев в отношении военнослужащих ТЦК.

"Люди говорили, что начальниками ТЦК должны быть боевые командиры – это произошло. Затем другие начали говорить, что эти боевые командиры нужны на фронте. Говорили, что на улицах раздают повестки здоровые ребята, которые могут выполнять задания на фронте, а осуществлять мероприятия оповещения могут воины после ранений – это произошло. А потом другие люди стали говорить, что это неуважение к воинам, прошедшие бои с российскими оккупантами, получили ранения и стали ограниченно пригодными к военной службе, но, раздавая на улицах повестки, персонально получают весь негатив, направленный на ТЦК", – отмечает начальник группы коммуникаций Полтавского областного ТЦК и СП майор Роман Истомин.

По словам представителя ТЦК, солдаты, ранее уважаемые и поощрявшиеся за их вклад в защиту страны, теперь становятся жертвами ненависти от лиц, пытающихся игнорировать реалии войны.

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"Война до сих пор продолжается. И того, что ты ставишь Вооруженным силам виртуальные сердечки в соцсетях или даже донатишь по 50 гривен еженедельно, мало. Пошли с нами, нам нужно пополнение", – говорит Истомин.

Напомним, что Роман Истомин не согласился с обвинениями в адрес ТЦК в увеличении случаев СЗЧ, поскольку в армию попадают многие немотивированные люди.