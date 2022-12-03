Защитники сдерживают нашествие оккупантов на Бахмут: ТСН зафиксировали слаженную работу военных в аду фронта

Налететь молниеносно, вплотную к врагу и жалить, как оса — это об украинских пулеметчиках, которые в окрестностях Бахмута сокрушительными рейдами заставляют вражескую пехоту бежать с обустроенных позиций, говорится в ТСН.

"Как какой день… Иногда мы больше работаем, иногда они больше работают. К нам прилетает очень много», — рассказывают бойцы.

“Бывает просто весь день, бывает такое, что и всю ночь! Здесь очень интенсивная стрельба постоянно. Почти постоянно”, — добавляют собратья.

Чтобы уменьшить интенсивность вражеских стрелковых обстрелов, в сторону позиций врага на окраине Бахмута постоянно выезжает мощный украинский броневик с тяжелым пулеметом. “Была задача уехать и отработать противнику. Как правило, идет гасить определенные точки, скопления противника. То есть у меня в принципе, 200 метров это близко, считается”, — рассказывает военнослужащий 71-й ОЕБр ДШВ ВСУ Александр.

Также читайте Канадец в родном городе устраивает под российским консульством ежедневные протесты с напоминанием о войне в Украине

Задача украинских егерей — максимально быстро доехать как можно ближе к позициям врага, пулеметчик должен увидеть цель, отработать и потом молниеносно покинуть позицию, чтобы не подвергнуть весь экипаж опасности. Чтобы экипаж броневика выполнил задачу, к работе становятся одновременно несколько подразделений 71-й егерской. Тяжелый коптер в небе, это собратья пулеметчиков из аэроразведки, которые становятся “глазами” операции с воздуха.

Заставить молчать минометные расчеты и прижать к земле вражеских гранатометчиков с противотанкистами — задача украинских минометчиков. "Дают нам цель, говорят, какая цель, номер цели и там минометный расчет, пулеметный расчет, танк, БТР", - объясняет о совместной работе военнослужащий 71-й ОЕБр ДШВ ВСУ Роман.

Пока броневик с пулеметом достается исходной позиции, расчет украинских минометчиков готовит боеприпасы. На этот раз – 120-е обломочные чешского производства. “Дымовые! Черная полоска на ней – означает, что это дымовая. Задым так же, уход группы, приход. Вчера использовали и сегодня использовали. Бросали одну минку. Выезжал MAXPro и начинал набрасывать из пулемета прямо в то пулеметное гнездо”, — рассказывает боец.

Приходится работать ребятам на миномете 43-го года выпуска, который чуть ли не вдвое старше своего наводчика. Но по прямому назначению, уверяет Роман, 120-й работает безотказно, но настройки нуждаются в более придирчивых.

Как только минометчики подготовили боеприпасы, квадрокоптер занял позицию в небе, а Роман сообщил о готовности расчета к работе, командир подразделения дал "зеленый свет" к началу атаки. В тот же миг минометчики отправили в направлении враждебных позиций первую 120-ю. Тогда летели в направлении позиций россиян в окрестностях Бамута одновременно — 120 миллиметровая мина и украинский броневик. И почти одновременно прозвучали взрыв и первые пулеметные очереди по запланированной цели оккупантов.

В то же время бригадная аэроразведка передала как лучше скорректировать огонь украинского "Браунинга".

Заключительные длинные очереди пулеметчик отправил в сторону оккупантов, когда броневик уже разворачивался и стал откатываться назад. Еще через несколько секунд водитель выжимал из двигателя максимум возможного, а наш стрелок был под защитой брони.

Собратья из аэроразведки показали, что все группы украинцев метко отработали по враждебным целям.

В этот день и на этот раз, на отдельном участке обороны вокруг Бахмута, воины заставили оккупантов притихнуть. Но бойцы признаются, что, несмотря на хороший сегодняшний результат, к настоящей радости и великой победе путь еще очень длинный. “Для нас это уже, как бы не радость. Это наша работа, мы так и должны делать”, — убеждает военнослужащий 71-й ОЕБр ДШВ ВСУ “Солнце”.

Читайте также:

G7 и ЕС наконец-то согласовали "потолок" цен на нефть: заработки России значительно сократятся

Цены на газ для населения в декабре: появились данные поставщиков

Говорили о конфликте с Западом и истории РФ: WSJ узнала, кто убеждал Путина напасть на Украину