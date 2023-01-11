Защитники Соледара показали, что на самом деле сейчас в городе: "Ситуация сложная, но – никакой истерики"

В районе города происходят иногда локальные точечные бои, работает с обеих сторон артиллерия. Нет никаких ультиматумов о капитуляции ВСУ или сдаче в плен.

Украинские защитники Соледара сообщили, что ситуация вокруг города 11 января крайне сложная, но контролируемая силами ВСУ, контролирующими все рубежи.

Об этом в видеообращении рассказал боец с позывным "Мадяр".

Заметим, что видео записывалось на фоне звуков взрывов.

"Именно так звучит Соледар. Но хочу вас заверить, что ситуация абсолютно контролируемая. Десять часов утра. Ситуация с вечера для под*ров не улучшилась. Все рубежи сохранены и под надежным контролем ВСУ. Происходят время от времени локальные точечные бои, работает с обеих сторон артиллерия", – описал ситуацию "Мадяр".

На видео также зафиксирован запуск дрона украинскими защитниками. На кадрах с высоты птичьего полета видны здания в окрестностях Соледара, многие из которых разрушены. Беспилотник также зафиксировал передвижение между зданиями 13 российских оккупантов.

"О, "храбачня", видите, как на окраинах Соледара. Вот такими диверсионными группами они и передвигаются. Так вот выглядит рассредоточение "хробакив" по окрестностям Соледара, вот такими группами. Вы сами свидетели, как группы вражеских войск передвигаются от дома к дому, занимая определенные позиции, закрепляясь. Такая типичная манера проходов по городу десятками. В данном случае 13 их поперло. Но мы уже зафиксировали, куда они зашли и сейчас будем предпринимать определенные мероприятия", – рассказал боец ВСУ.

Он также призвал не "вестись" на ложные сообщения в Сети о захвате Соледара и еще раз рассказал о ситуации там.

"Ситуация в Соледаре крайне сложная с точки зрения плотности огня и боев. Непонятно, как чувствуют себя местные жители, которые остаются по нынешний момент в городе. Но – никакой истерики, никаких окружений, никаких ультиматумов о капитуляции или сдаче в плен и никакой суеты в действиях ВСУ. Все последовательно, каждый занимается своим делом и держим ситуацию под контролем", – резюмировал "Мадяр".

Напомним, накануне вечером советник Офиса президента Алексей Арестович сообщил, что оккупанты взяли Соледар в полуобхват, а трассу Бахмут-Соледар – под огневой контроль.

В тот же вечер журналист Андрей Цаплиенко сообщил, что ситуация в Соледаре сложная, но контроль над городом ВСУ не потеряли.

Американские аналитики тоже сообщили, что враг не контролирует Соледар. Если бы войска РФ и захватили город, все равно не смогли бы окружить Бахмут.

В ВСУ объяснили, что битва за Соледар очень важна: там защитники Украины не дают врагу прорвать оборону, сделать окружение, выйти в тыл и на оперативное пространство, чтобы двигаться на Славянск и Краматорск.

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