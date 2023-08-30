Защитники уничтожили редкостный российский ЗРК "Бук-М3": эпический момент попал на видео

Украинские защитники уничтожили редкостный российский зенитно-ракетный комплекс "Бук-М3".

Видео удачного попадания показали Силы обороны юга Украины.

"Армия, хваставшаяся вооружением типа "аналогов нет", познает глубину поражения Силами обороны юга Украины. Отныне у них нет не только аналогов, но и по некоторым позициям даже оригиналов: "предела" больше нет, "леера" — нет. А теперь и радиолокационной станции подсветки и наведения ракет к зрк "Бук-М3" — тоже нет", — подписали видео военные.

Общая потеря для россиян превышает 260 млн. долларов. Когда и где именно произошло попадание, военные не указали.

Напомним, украинские военные прошлой ночью на Купянском направлении уничтожили несколько различных видов тяжелой техники российских оккупантов. В СтратКоме опубликовали соответствующее видео.

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