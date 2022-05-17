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Защитников "Азовстали" россияне вывезли в колонию в оккупированной Оленовке — Reuters (фото)

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Защитников "Азовстали" россияне вывезли в колонию в оккупированной Оленовке — Reuters (фото)

Фото: Associated Press

Более 250 украинских бойцов россияне вывезли на территорию оккупированной Донецкой области.

Украинских военнослужащих с завода "Азовсталь" в Мариуполе российские оккупанты вывезли в колонию в Оленовке, которая находится под контролем боевиков так называемой "ДНР".

Об этом пишет Reuters со ссылкой на очевидца.

Он рассказал агентству, что семь автобусов с украинскими бойцами из гарнизона "Азовсталь" прибыли в недавно открытую тюрьму в подконтрольном России поселку Оленевка под Донецком.

© Associated Press
Фото: Associated Press

Напомним, 16 мая началась эвакуация украинских военных с заблокированного завода "Азовсталь" в Мариуполе в медучреждения на оккупированных территориях. О спасении защитников сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

В тот день с "Азовстали" в медучреждение в Новоазовске было эвакуировано 53 тяжелораненых для оказания медицинской помощи.

Когда их состояние улучшится, будет осуществлен обмен на российских военнопленных.

В свою очередь следком России заявил, что допросит украинских военных с "Азовстали".

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