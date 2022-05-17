Защитников "Азовстали" россияне вывезли в колонию в оккупированной Оленовке — Reuters (фото)

Более 250 украинских бойцов россияне вывезли на территорию оккупированной Донецкой области.
Украинских военнослужащих с завода "Азовсталь" в Мариуполе российские оккупанты вывезли в колонию в Оленовке, которая находится под контролем боевиков так называемой "ДНР".
Об этом пишет Reuters со ссылкой на очевидца.
Он рассказал агентству, что семь автобусов с украинскими бойцами из гарнизона "Азовсталь" прибыли в недавно открытую тюрьму в подконтрольном России поселку Оленевка под Донецком.
Напомним, 16 мая началась эвакуация украинских военных с заблокированного завода "Азовсталь" в Мариуполе в медучреждения на оккупированных территориях. О спасении защитников сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
В тот день с "Азовстали" в медучреждение в Новоазовске было эвакуировано 53 тяжелораненых для оказания медицинской помощи.
Когда их состояние улучшится, будет осуществлен обмен на российских военнопленных.
В свою очередь следком России заявил, что допросит украинских военных с "Азовстали".
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