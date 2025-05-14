Верещук хочет, чтобы в школах преподавали ветераны

Школа / © ТСН

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В каждой школе Украины должен быть ветеран или ветеранка . Именно они должны преподавать курс «Защита Украины».

Об этом сообщила заместитель руководителя ОПУ Ирина Верещук.

Как будет происходить процесс

По словам Верещука, нужно быстро научить достаточное количество ветеранов быть инструкторами «Защиты Украины» в средних школах.

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"Так мы объединяем патриотическое образование детей с трудоустройством ветеранов. Соответствующий совместный приказ Минобразования и Минветеранов должен выйти уже на этой неделе".

Кроме того, есть проблема низких зарплат. Бюджет Минобразования ограничен.

"Но я убеждена: местные общины должны найти возможности доплачивать ветеранам из своих бюджетов. Потому что, когда ветеран обучает детей - у страны есть будущее", - завершила Верещук.

Напомним, современное многофункциональное пространство «Ветеран ПРО. Запорожье» начал работу в Запорожье. Он объединяет услуги для защитников и защитниц, их семей и семей павших героев. Здесь работают специалисты ЦНАП, Пенсионного фонда, центра занятости, квалифицированные специалисты оказывают психологическую и правовую поддержку. Хаб открыли в Александровском районе города в историческом здании, с участием Министерства по делам ветеранов Украины, городского совета и при финансовой поддержке компании Метинвест Рината Ахметова.

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Министр по делам ветеранов Наталья Калмыкова отметила: очень важно, когда на местах понимают, что ветераны — это не о благотворительности, а об огромном потенциале для развития региона, города в разных сферах.

На открытии хаба присутствовали представители городских и центральных властей, и Герои Украины — в частности, защитник Мариуполя и Азовстали Сергей Волынский. Он вывесил «Знамя надежды» — в память об украинцах, находящихся в плену или пропавших без вести.