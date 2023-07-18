Заседание "Рамштайна", защита портов и ситуация на передовой: Зеленский рассказал подробности

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о заседании Ставки 18 ноября. Речь шла о продолжении экспорта украинского зерна и защите портов от ракетных ударов российского террористического режима.

Об этом он сказал во время своего традиционного обращения к украинцам.

Обеспечение экспорта зерна из Украины

Президент подчеркнул, что Украина является одним из гарантов продовольственной безопасности мира. Поэтому власть работает над безопасностью портов и продлением экспорта украинского зерна за границу.

"Без нашего экспорта дефицит на глобальном рынке будет, к сожалению, очень ощутимым. И не только для беднейших стран. Разные страны почувствуют: от Ливии и Египта до Бангладеш и Китая. Мы работаем с нашими партнерами, чтобы предотвратить это", - сказал он.

Ситуация на передовой

Президент также рассказал, что Ставка обсудила ситуацию на передовой. В частности то, что происходит на горячих направлениях - от Купянского до Херсонщины, Донецкая область, южные районы Запорожской области. Рассмотрели вопрос о поставках боеприпасов и защиты от российских ракетных и дроновых ударов.

Благодарность силам ПВО за сбитие российских ракет и "шахедов"

Владимир Зеленский также поблагодарил украинских защитников неба, которые отразили ракетный удар России.

"Я хочу поблагодарить наших Воздушных сил и всех защитников, защитниц неба из других видов и родов войск. Спасибо за каждую сбитую российскую ракету, за каждый сбитый "Шахед", за спасенные жизни наших людей и инфраструктуру, в частности в Одессе и области. Особенно благодарен 160-й Одесской и 208-й Херсонской зенитным ракетным бригадам, 302-му зенитному ракетному Харьковскому полку и воинам 14-й радиотехнической бригады имени Богдана Хмельницкого за своевременное обнаружение целей. Спасибо!", - сказал он.

Духовная независимость и Доктрина Украины после войны

Президент рассказал о том, что власть работает по духовной независимости Украины и пообещал, что скоро будут новости.

"Я провел сегодня важное совещание относительно духовной независимости Украины, наших дальнейших шагов для защиты прав и законных интересов граждан Украины в сфере религиозных отношений. Вскоре будут новости", - сказал он.

Власти также работают над созданием Доктрины Украины после послевоенной трансформации. Ее целью является помощь пострадавшим от войны украинцам.

"Министр здравоохранения и министр социальной политики представили мне концепцию создания сети реабилитационных центров в Украине. Разный уровень и функционал, но абсолютно необходимые услуги реабилитации. Уже началась реализация. Министры представят все детали", - сказал Зеленский.

Президент встретился с руководителем Японского агентства международного сотрудничества. Это одна из крупнейших в мире институтов поддержки экономического и социального развития. Ее работа схожа с работой, например, американского USAID. Японское агентство сейчас реализует программу экстренного восстановления в Украине, а объем программы - полмиллиарда долларов. А в целом за время с начала полномасштабной агрессии это Японское агентство уже предоставило Украине поддержки на более чем миллиард долларов.

Награждение воинов и благодарность министру обороны США

Владимир Зеленский подписал указы о награждении наших воинов. Семь указов - всего 1255 воинов. С 24 февраля государственными наградами отмечены почти 51 тысяча украинских воинов.

"Я благодарю всех в мире, кто помогает! И спасибо всем партнерам за сегодняшний "Рамштайн", а особенно - министру обороны США Остину за очень четкие, недвусмысленные и мощные заявления. Преодолеть российскую агрессию, наказать Россию за террор - это историческая задача современного поколения лидеров мира. И мир выполнит эту задачу. Победа Украины будет!", - сказал он.

Напомним, Зеленский объяснил, почему Украина имеет полное право использовать кассетные боеприпасы.

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