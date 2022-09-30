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Заседание СНБО: представитель президента в Раде рассказал, какие вопросы рассматривались

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Заседание СНБО: представитель президента в Раде рассказал, какие вопросы рассматривались

Скриншот с видео

Под председательством президента Украины Владимира Зеленского прошло заседание Совета национальной безопасности и обороны.

Президент Владимир Зеленский 30 сентября провел заседание СНБО.

Что на нем обсуждали, в эфире общенационального телемарафона, пояснил представитель президента в Верховной Раде Федор Вениславский.

"Учитывая статус этого органа, мы можем сказать, что вопросы будут бесспорно связаны с дальнейшими действиями всех составляющих сектора безопасности и обороны по освобождению оккупированных территорий от врага и восстановлению территориальной целостности и суверенитета Украины", — подчеркнул он.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 30 сентября, также провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего, в ходе которого речь шла об актуальной ситуации на фронте.

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