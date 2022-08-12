Заседание Совбеза ООН и взрывы в Харькове: главные новости ночи 12 августа

ТСН предлагает узнать главные события ночи, которые вы могли проспать.
Главные новости ночи 12 августа:
- Представитель России при ООН должен заявить, что РФ немедленно и безоговорочно допускает миссию под руководством МАГАТЭ на Запорожскую АЭС. Об этом сказал постпред Украины при ООН Сергей Кислица на заседании Совета Безопасности ООН. Читать дальше –>
- Пользователи в социальных сетях сообщили о взрывах в Харькове. Читать дальше –>
- В 02:51 произошел ракетный обстрел Харькова. Предварительно – пять взрывов, «прилеты» в трех районах города – Слободском, Киевском и Новобаварском. Читать дальше –>
- Мачо плачут: почему мужчинам следует высвобождать эмоции с помощью слез. Тема мужских слез остается табуированной до сих пор. Читать дальше –>
- Как вакцинироваться от инфекций людям с диабетом, хроническими сердечно-сосудистыми и респираторными заболеваниями. Читать дальше –>
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