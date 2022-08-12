Категория
Война
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Заседание Совбеза ООН и взрывы в Харькове: главные новости ночи 12 августа

Дата публикации
Просмотры
16к
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Заседание Совбеза ООН и взрывы в Харькове: главные новости ночи 12 августа

ТСН предлагает узнать главные события ночи, которые вы могли проспать.

Главные новости ночи 12 августа:

  • Представитель России при ООН должен заявить, что РФ немедленно и безоговорочно допускает миссию под руководством МАГАТЭ на Запорожскую АЭС. Об этом сказал постпред Украины при ООН Сергей Кислица на заседании Совета Безопасности ООН. Читать дальше –>
  • Пользователи в социальных сетях сообщили о взрывах в Харькове. Читать дальше –>
  • В 02:51 произошел ракетный обстрел Харькова. Предварительно – пять взрывов, «прилеты» в трех районах города – Слободском, Киевском и Новобаварском. Читать дальше –>
  • Мачо плачут: почему мужчинам следует высвобождать эмоции с помощью слез. Тема мужских слез остается табуированной до сих пор. Читать дальше –>
  • Как вакцинироваться от инфекций людям с диабетом, хроническими сердечно-сосудистыми и респираторными заболеваниями. Читать дальше –>

Читайте также:

На Совбезе ООН Россию назвали единственной ядерной террористкой в Украине

На Совбезе ООН Россию назвали единственной ядерной террористкой в Украине

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Следующая публикация