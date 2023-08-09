Заседание Ставки в "особом формате": Зеленский не сомневается, что F-16 будут в украинском небе

Зеленский поблагодарил Германию за ПВО и упомянул о F-16.

Президент Украины Владимир Зеленский 9 августа провел заседание Ставки в особом формате — только при участии ключевых лиц в узком кругу. Речь шла о ситуации на фронте и наступательных действиях ВСУ.

Об этом Зеленский рассказал во время своего традиционного обращения к украинцам.

Президент отметил, что на заседании Ставки были доклады Главкома, командующих, непосредственно занимающихся восточными и южными направлениями, а также доклад руководителя ГУР.

"Разбирали текущую ситуацию на передовой, на основных направлениях наших наступательных действий. То, что удается. То, что требует усиления. То, что мы планируем на ближайшее время. Отдельно после этого произошла также особая коммуникация наших командующих, руководителя Офиса, международников с партнерами об обеспечении наших воинов боеприпасами и техникой", — сообщил президент.

Зеленский отметил, что важнейшая задача сейчас – это увеличивать потенциал наших возможностей на фронте и ослаблять все то, чем оккупанты пытаются давить на наших воинов или ограничивать Украину.

Украинский лидер также поблагодарил Германию за две пусковые установки ЗРК Patriot.

"Благодарю Германию, пана канцлера лично за выполнение этой договоренности – это точно спасет тысячи жизней наших людей. Это точно приблизит нас к созданию полноценного воздушного щита для Украины. Это поможет людям, городам, селам", — сказал Владимир Зеленский.

Президент также выразил соболезнования родственникам погибших из-за террористического удара России по обычной застройке в Запорожье. Он подчеркнул, что Украина делает все возможное, чтобы получить больше систем ПВО и ракет к ним. Украинский лидер также отметил, что нет сомнений, что F-16 будет у нас в небе.

Зеленский также поблагодарил всех военных — от солдат до генералов, которые защищают Украину от российского нашествия.

"Сегодня особое спасибо 35-й отдельной бригаде морской пехоты и 55-й отдельной артиллерийской бригаде. Вы просто молодцы, воины!", — сказал он.

Напомним, Зеленский провел совещание по освобождению оккупированного Крыма.

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