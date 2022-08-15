Заседание Ставки Верховного главнокомандующего: проведен тщательный анализ военно-стратегической обстановки

Президент Украины Владимир Зеленский провел сегодня заседание Ставки Верховного главнокомандующего.

Главный пункт повестки дня – это тщательный анализ военно-стратегической обстановки.

Об этом сообщил президент в вечернем обращении 15 августа.

"Докладывали руководитель Главного управления разведки Буданов и руководитель Службы внешней разведки Литвиненко. Отдельный доклад имел командующий Сил специальных операций Хоренко. Конечно, были Залужный, Шаптала, Монастырский, Данилов, Ермак, Резников. Также рассмотрели – из того, о чем можно говорить публично, – вопрос обеспечения наших военных оружием и боеприпасами и статус выполнения предыдущих решений Ставки – все они должны выполняться на 100%, ответственность за это – персональная", – подчеркнул Владимир Зеленский.

Напомним, стало известно, кто взорвал Северо-Крымский канал. За подрыв Северо-Крымского канала в Херсонской области будут судить заместителя командующего Черноморским флотом РФ и командира бригады.

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