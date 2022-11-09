Заседание Ставки: Залужный и командующие войсками оперативных направлений доложили Зеленскому о ситуации на фронте

Также была заслушана информация о реализации мероприятий по укреплению и защите государственной границы.

В среду, 9 ноября, состоялось очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего, во время которого глава государства Владимир Зеленский и члены Ставки заслушали доклады главнокомандующего ВС Украины генерала Валерия Залужного и командующих войск оперативных направлений о ситуации на передовой, скоординировали действия сил обороны по отражению вооруженных сил РФ и освобождение украинских территорий от оккупантов.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Кроме этого, на заседании:

была заслушана информация о реализации мероприятий по укреплению и защите государственной границы Украины.

было рассмотрено состояние обеспечения подразделений вооружением и боеприпасами, а также подготовку войск к зимнему периоду.

был проанализирован ход восстановления объектов энергетики, пострадавших от российских атак, и меры по противовоздушной защите кричной инфраструктуры Украины.

были рассмотрены вопросы прохождения зимнего периода и пути минимизации рисков, вызванных российской агрессией.

В заседании приняли участие: руководитель Офиса Главы государства Андрей Ермак, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, министр обороны Алексей Резников Министерство обороны Украины, Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины генерал Валерий Залужный, начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов, председатель Служб внешней разведки Украины Александр Литвиненко, командующий Сухопутными войсками ВС Украины генерал-полковник Александр Сырский и командующие войсками оперативных направлений.

К заседанию Ставки также присоединились: министр внутренних дел Денис Монастырский МВД Украины, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, Министерство иностранных дел Украины, министр инфраструктуры Александр Кубраков, другие члены правительства, руководители силовых ведомств и правоохранительных органов.

Напомним, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отреагировал на якобы уход российских войск с правого берега Днепра и заявил, что Украина не видит признаков того, что РФ покидает временно оккупированный Херсон.

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