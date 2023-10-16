Заселился с женой в кабинет ГУР: Буданов о том, как ждал вторжения РФ 23 февраля

Руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов рассказал, что он со своей женой Марианной заселился в рабочий кабинет 23 февраля, в преддверии полномасштабного вторжения РФ.

Об этом он сказал в подкасте УП "24.02: Реконструкция".

По словам Буданова, Россия несколько раз меняла дату вторжения, но 23 числа все стало совсем понятно.

"Дату россияне постоянно переносили. Последние две недели там постоянно они на день, на две оттягивали и оттягивали. Но 23 числа примерно, кажется, в 14:30 мы четко получили информацию, что в четыре утра будет начало и как именно.

Это было доведено до первого лица государства. Он отдал распоряжение. Но просто посчитайте, до 4 утра уже не так много оставалось времени", – сказал руководитель ГУР.

Буданов добавил, что уже 23 февраля вместе с женой они жили в его рабочем кабинете.

"Мы вечером сходили в магазин на Петровке, продуктовый. Хорошо это помню. Там купили продукты, я и жена. Заселились в кабинет, легли, разговаривали с ней, ждали. Потом я немного задремал", – сказал он.

Руководитель ГУР вспомнил, что в ночь на 24 февраля, примерно где-то в 3:30, ему позвонил руководитель Офиса президента Андрей Ермак и сказал : "Ну вот уже 3:30, будто все спокойно. Может, как-то обойдется?".

"Говорю: "Ну, давайте надеяться на лучшее, но что-то я сомневаюсь в этом." И так мы с ним проговорили почти до четырех часов...

Реально где-то в 4:20 уже начало прилетать, потому что ракеты были уже в воздухе, определенное время они летели... Теперь надо начинать работать над следующим вопросом", — поделился воспоминаниями главный разведчик.

Ранее Кирилл Буданов признался, что его жена Марианна проживает вместе с ним в его рабочем кабинете.

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