Зашли ли оккупанты в Волчанск и какая там ситуация: в ГВА дали ответ

На северном рубеже города были слышны звуки автоматных выстрелов и взрывы.

Официально подтвержденной информации о пребывании российских оккупантов в Волчанске на Харьковщине нет. Там продолжаются постоянные обстрелы и бои.

Об этом "Общественному" рассказал глава городской военной администрации Тамаз Гамбарашвили.

По его словам, информация о присутствии оккупантов в городе официально не подтверждена. В Волчанске продолжаются бои. На северном рубеже города были слышны звуки автоматных выстрелов и взрывы.

"Поэтому складывается такая картинка. Пока Волчанск есть и будет Украиной", — отметил Тамаз Гамбарашвили.

В то же время по данным военной областной администрации, в городе, расположенном в четырех километрах от границы с РФ, остаются до 500 местных жителей. Продолжается эвакуация.

Напомним, что оккупационные войска России утром 12 мая обстреляли Волчанск в Харьковской области — разрушены десятки частных и многоэтажных жилых зданий.

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